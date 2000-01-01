Intesa, obiettivo acquisire intero capitale Mps e revoca dalla Borsa

L'obiettivo dell'offerta di Intesa Sanpaolo è acquisire l'intero capitale sociale di Mps, o almeno una partecipazione pari al 66,67% (come indicato tra le condizioni di efficacia dell'offerta, salvo rinuncia, anche parziale, da parte dell'Offerente) e conseguire la revoca delle relative azioni dalla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan. Intesa Sanpaolo ritiene che la "revoca dalla quotazione dell'emittente favorisca gli obiettivi di integrazione, di creazione di sinergie e di crescita del gruppo dell'offerente e dell'emittente menzionati in precedenza", si legge nel documento di Intesa Sanpaolo. Conseguentemente, per il caso in cui, all'esito dell'offerta, l'offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 90% del capitale sociale dell'emittente, Intesa Sanpaolo dichiara sin d'ora la "propria intenzione di esercitare il diritto di acquistare le residue azioni dell'emittente in circolazione e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, del Tuf, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente".