Trecate e Valenza, si vota fino alle 15

Sono richiamati al voto in Piemonte i cittadini di Valenza (Alessandria) e Trecate (Novara) per il secondo turno delle elezioni comunali. Alle 19 l'affluenza è stata a Valenza del 27, 88% in calo rispetto al primo turno (34,42%). A Trecate è stata del 33.34% anche qui in calo rispetto a due settimane fa (36,%). Alle 12 l'affluenza è risultata in calo a Valenza (13.78% a fronte del 15.93% del primo turno) e sostanzialmente stabile a Trecate (16.03% contro il 16.31%). Al ballottaggio sono Luca Ballerini (civico-centrista) e la dem Maria Maddalena Griva a Valenza, e Raffaele Sacco (centrosinistra) e Roberto Minera (centrodestra) a Trecate. Le urne sono aperte fino alle ore 15 di oggi, lunedì 8 giugno.