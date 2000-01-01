FINANZA & POTERI

Messina fa la parte del Leone. Tripudio della Compagnia

La benedizione di Gilli certifica che l'establishment torinese considera l'operazione di Intesa Sanpaolo già molto più di una semplice Opa. Sul tavolo non c'è soltanto il destino di Mps, ma il controllo di Mediobanca, Generali e del grande forziere italiano

C’è un motivo se dalle a Torino non hanno aspettato nemmeno il tempo necessario a leggere le prime analisi degli advisor e a fare due conti sulle reazioni del mercato. Quando Carlo Messina ha deciso di calare sul tavolo un’Opas da oltre 30 miliardi destinata a cambiare gli equilibri del capitalismo finanziario italiano, la Compagnia di San Paolo si è affrettata a far sapere da che parte stava. Del resto, sarebbe stato curioso il contrario.

Da anni il primo azionista di Intesa Sanpaolo osserva con crescente fastidio il proliferare di centri di potere concorrenti attorno a Mediobanca, Generali e alle grandi partite del risparmio nazionale. Non ultimo perché attorno a quella galassia si è agitata per anni la cugina, Fondazione Crt. E così, mentre a Milano Giuseppe Castagna provava a costruire il suo terzo polo con Monte dei Paschi e a Roma gli alleati di governo si dividevano silenziosamente tra sostenitori e avversari dell’operazione, sotto la Mole non hanno avuto tentennamenti nello schierarsi con Carlo Magno.

Chi non risiko rosica

A un certo punto del risiko bancario italiano è diventato evidente che Mps non era più Monte dei Paschi. Siena era ormai soltanto il casello da attraversare per arrivare altrove. E quell’altrove si chiama Generali. Il resto è contorno. Più o meno rumoroso. Le dichiarazioni solenni sui campioni europei, le promesse di sinergie miliardarie, le rassicurazioni agli azionisti e perfino la fusione tra Banco Bpm e il Monte annunciata a sorpresa domenica pomeriggio rischiano infatti di essere ricordate come episodi di una partita molto più grande. Una partita nella quale il vero premio non è la banca più antica del mondo, ma il controllo dell’ultimo grande forziere della finanza italiana.

È in questo quadro che va letta la discesa in campo di Carlo Messina. O, per restare alla toponomastica imperiale che da anni accompagna il dominus di Intesa, di Carlo V. Perché l’Opas da 30,6 miliardi lanciata dal colosso torinese-milanese sul conglomerato Mps-Mediobanca non assomiglia a una normale operazione bancaria. Assomiglia piuttosto all’atto finale di una campagna di conquista preparata da mesi.

La benedizione della Compagnia

Prima ancora che il mercato avesse il tempo di metabolizzare la portata dell’operazione, è arrivata la benedizione dall’inquilino di Corso Vittorio Emanuele, Marco Gilli. «Fondazione Compagnia di San Paolo guarda con grande favore a questa operazione, che rappresenta un passaggio strategico capace di rafforzare ulteriormente la solidità e la competitività di Intesa Sanpaolo nel panorama europeo, generando valore sostenibile per gli azionisti e per l'intero Paese», scrive in una nota il presidente.

«Come primo azionista, riteniamo particolarmente significativo il fatto che l’operazione sia orientata non solo alla crescita industriale e finanziaria del Gruppo, ma anche al consolidamento del suo ruolo a sostegno dell’economia reale, dell’innovazione e della coesione sociale. La capacità di creare sinergie, valorizzare il risparmio degli italiani, investire nelle persone e rafforzare le partnership sui temi del sociale, della sostenibilità e dell’innovazione rappresenta un elemento centrale di questa prospettiva di sviluppo». Difficile immaginare una benedizione più esplicita. E difficile non leggere in quelle parole il riflesso di una convinzione che da tempo serpeggia nei salotti della finanza torinese: il lungo risiko bancario non poteva concludersi con un rafforzamento del triangolo Montepaschi-Mediobanca-Generali senza che il primo gruppo bancario italiano provasse almeno a dire la sua.

Applausi scroscianti per Carlo Magno: «In un contesto internazionale sempre più competitivo, operazioni di questa portata contribuiscono a rendere ancora più forte il ruolo dell'Italia in Europa e ad ampliare l'impatto positivo generato sui territori e sulle comunità». Insomma, avanti tutta. Perché a Torino hanno capito perfettamente che questa non è soltanto un’operazione industriale. È una partita di potere.

Spunta Messina dal Monte

Come noto l’offerta di Intesa arriva appena poche ore dopo l’iniziativa di Banco Bpm. L’istituto guidato da Castagna aveva infatti appena proposto una fusione amichevole con Montepaschi. Un merger of equals, almeno nelle intenzioni. Un gruppo da oltre 50 miliardi di capitalizzazione, primo per presenza territoriale in Lombardia, Veneto e Toscana, capace di generare oltre un miliardo di sinergie e circa 6 miliardi di utili annui. Troppo bello per essere vero. O forse troppo funzionale a un altro obiettivo.

Perché dietro la proposta di Piazza Meda molti hanno letto soprattutto una mossa difensiva. Un tentativo di blindare Siena prima che qualcuno molto più grande decidesse di passare all'incasso. Quel qualcuno era Carlo V. Ieri sera Messina ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto.

Incassato il via libera del consiglio di amministrazione, Intesa ha lanciato un’Opas volontaria totalitaria da 30,6 miliardi di euro sul conglomerato che si sta formando attorno a Monte dei Paschi e Mediobanca. Una mossa preparata da settimane e costruita con l’assistenza di Francesco Canzonieri, il banchiere d’affari che da tempo rappresenta uno dei più ascoltati consiglieri sia di Messina sia dell’amministratore delegato di Unipol Carlo Cimbri.

L’offerta prevede, per ogni azione Mps portata in adesione, un corrispettivo composto da 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione Intesa Sanpaolo e da una componente in denaro pari a un euro. Ai prezzi del 5 giugno il valore implicito raggiunge 10,091 euro per azione, con un premio del 12,5% rispetto all'ultima chiusura di Borsa e del 17,4% rispetto alla media ponderata degli ultimi tre mesi. Percentuali che gli analisti giudicano significativamente più generose rispetto a molte delle operazioni viste sul mercato italiano negli ultimi anni. L’obiettivo minimo fissato da Intesa è il raggiungimento del 66,67% del capitale. Da lì in avanti il percorso è già scritto: delisting del Monte e integrazione completa del gruppo senese.

A Unipol Mps

La vera raffinatezza dell’operazione, tuttavia, non risiede nel prezzo. Risiede nella struttura. Mentre il dibattito pubblico continua a concentrarsi sul destino del Monte, Intesa ha già disegnato il perimetro della futura spartizione. Per prevenire problemi antitrust è stato sottoscritto un accordo vincolante con Unipol che prevede la cessione al gruppo bolognese della banca comprendente il marchio Monte dei Paschi, circa 635 filiali, le relative attività e passività e gran parte delle strutture necessarie a operare autonomamente. Il corrispettivo previsto oscilla tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro. Successivamente quelle attività confluiranno in Bper, dando vita a una nuova entità che continuerà a chiamarsi Banca Monte dei Paschi.

A Intesa resterà invece la parte più pregiata del bottino: Mediobanca, il suo marchio, circa 625 filiali e un perimetro che rappresenta complessivamente circa l’80% dell'utile netto prodotto nel 2025 dall’insieme Mps-Mediobanca. In altre parole, a Unipol e Bper finirà la banca commerciale. A Carlo Magno il centro di comando.

Il Leone nel mirino

Ed eccoci al punto. Mediobanca possiede il 13,2% di Generali. Una partecipazione che, sommata agli acquisti effettuati nelle ultime ore da Intesa, porterebbe l’istituto di Messina al 16,33% del Leone di Trieste. Più di Delfin. Più di Unicredit. Più di Caltagirone. Più di tutti. Per questo il gruppo ha già acquistato il 3,01% di Generali e predisposto sofisticate coperture finanziarie finalizzate a preservare il cosiddetto Danish Compromise, il regime regolamentare che evita un eccessivo assorbimento di capitale sulle partecipazioni assicurative.

Dettagli da addetti ai lavori. Ma dietro quei dettagli si nasconde il vero obiettivo della guerra. Ed è qui che il racconto cambia completamente prospettiva. Perché chi continua a considerare Montepaschi il bersaglio finale dell’operazione probabilmente sta osservando il dito anziché la luna. Il vero obiettivo si chiama Generali. Anche la rassicurazione contenuta nel comunicato ufficiale, secondo cui la quota in Generali verrebbe mantenuta come semplice investimento finanziario senza interferenze nella governance, è stata accolta con quel misto di rispetto e scetticismo che solitamente accompagna le dichiarazioni preventive dei grandi protagonisti della finanza.

Meloni contro Salvini

E qui la finanza lascia spazio alla politica. Perché dietro il risiko si sta consumando anche una battaglia tra gli alleati di governo. La Lega considera Banco Bpm la propria banca di riferimento ed è il principale sponsor della fusione con Montepaschi. Non è un mistero. Così come non è un mistero che a Palazzo Chigi quello scenario piaccia molto poco.

I francesi di Crédit Agricole possiedono il 22,9% di Banco Bpm e diventerebbero il primo azionista del nuovo polo. Un polo che, attraverso Mediobanca, finirebbe per esercitare una posizione dominante dentro Generali. Troppo per la cerchia più ristretta della presidente del Consiglio. Nella Fiamma Magica che circonda Giorgia Meloni l’idea che il Leone di Trieste possa trovarsi, sia pure indirettamente, lungo una traiettoria che conduce a Parigi non entusiasma nessuno. L’operazione Intesa, al contrario, viene percepita come la garanzia che il grande forziere del risparmio italiano resti saldamente in mani italiane. Non stupisce quindi che, nei palazzi romani, la controffensiva di Messina non abbia trovato particolari ostacoli. Anzi.

Adesso parlano gli azionisti

La battaglia è tutt’altro che conclusa. L’offerta dovrà passare al vaglio del consiglio di amministrazione di Montepaschi e soprattutto degli azionisti. Delfin, con il suo 17,5%, Francesco Gaetano Caltagirone con il 13,5%, Banco Bpm con il 3,7%, il Ministero dell’Economia con il 4,8% e il vasto universo dei fondi internazionali, da BlackRock a Vanguard fino a Norges Bank, che complessivamente controllano circa il 30% del capitale, saranno chiamati a decidere il destino dell'operazione.

Nel frattempo, si aprirà il consueto percorso autorizzativo davanti a Consob, Banca d’Italia, Bce, Ivass, Antitrust e alle altre autorità competenti. Sul tavolo resta anche la carta del golden power, che qualcuno a Roma continua a evocare come extrema ratio nel caso in cui si rendesse necessario orientare la partita. Forse non ce ne sarà bisogno. Il premio offerto da Intesa potrebbe essere sufficiente a convincere una parte consistente del mercato.

Resta però un dato politico difficilmente contestabile. Fino a pochi giorni fa tutti discutevano di come Montepaschi avrebbe conquistato Mediobanca. Oggi la domanda è diventata un'altra: quanto tempo impiegherà Carlo Magno a conquistare entrambe.