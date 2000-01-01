Morto Alfio Brina, politico alessandrino di lungo corso

E' morto Alfio Brina, politico alessandrino di lungo corso. Avrebbe compiuto 85 anni il 19 giugno. E' stato deputato e senatore per il Pci e il Pds, ha ricoperto incarichi amministrativi come vicesindaco e assessore. "Persona perbene, di grande personalità e prestigio", lo ricorda in una nota Rapisardo Antinucci, segretario cittadino del Pd. "Tutta la comunità - aggiunge - lo ricorda con riconoscenza e affetto". Cordoglio al figlio Massimo e alla famiglia "per la perdita di una personalità di grande prestigio" è stato espresso da Giorgio Laguzzi, segretario provinciale dem, per il quale "Alfio Brina ha rappresentato una figura politica di assoluto rilievo per il nostro territorio".