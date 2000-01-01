Uncem, non ci sono i milioni ripartiti alle Regioni per la montagna

"Siamo tutti in attesa di vedere ripartiti i milioni di euro del fondo montagna 2025 e dell'annualità 2026. Saranno meno della metà, probabilmente, dei 200 milioni di euro annui stanziati nel 2023 e nel 2024. Ma il riparto alle Regioni, dallo Stato, non c'è, e non si capisce dove si sia inceppato il meccanismo". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. "Sul riparto del fondo statale montagna 25 e 26 - sottolinea - Uncem non è stata interpellata. E questo non fa bene al percorso. Siamo preoccupati. Non vorremmo che a forza di non spendere risorse economiche, ci sia qualcuno, anche di altri Ministeri, che ci metta gli occhi sopra. E li tolga a una montagna indebolita dalle conseguenze della ridefinizione dei criteri di montanità dell'ultima legge, con una riclassificazione dei Comuni che ha messo tutti contro tutti".