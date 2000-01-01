Azzone, iniziativa Intesa crea valore per soci, imprese e clienti
"Fondazione Cariplo esprime un grande apprezzamento per l'iniziativa presa da Intesa Sanpaolo. Una scelta che guarda alla creazione di valore in primo luogo per gli azionisti, ma anche per le imprese e i clienti del Gruppo e per l'intero Paese". Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, commenta così l'opas annunciata questa mattina da Intesa Sanpaolo su Mps. "Il nostro ruolo di azionisti di rilievo - aggiunge - verrà esercitato per sostenere un'iniziativa il cui valore il mercato saprà di certo riconoscere".