Nova Aeg, il 2025 è stato nel segno della crescita

E' stato un 2025 all'insegna della crescita quello di Nova Aeg, società vercellese del gruppo Nova Coop attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale. L'esercizio si è chiuso con 1,17 miliardi di euro di fatturato (+18 milioni rispetto al 2024), 7,5 TWh di energia commercializzata e oltre 7,1 milioni di euro di utile netto. Ma la stagione è stata caratterizzata anche da un importante passaggio strategico, con l'avvio del primo impianto fotovoltaico di proprietà e la definizione di un piano industriale pluriennale da 15 milioni di euro per lo sviluppo di nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili nel Nord Italia. In parallelo ha preso forma una strategia di rafforzamento del portafoglio green con il ritiro di energia da fonti rinnovabili da produttori terzi per valorizzarla al meglio e immetterla sul mercato: l'obiettivo - viene spiegato - è raggiungere la gestione di un 'patrimonio' superiore ai 250 MWp entro la fine del 2026. "Nonostante il contesto energetico complesso - osserva Marco Sola Titetto, direttore generale - Nova Aeg ha continuato a crescere e a rafforzare la propria solidità industriale e finanziaria. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato la diversificazione del nostro portafoglio clienti sia in termini di commodity, sia di segmenti e di territorio, mantenendo sempre al centro qualità del servizio, trasparenza e sostenibilità. Oggi stiamo entrando in una nuova fase del nostro percorso industriale: vogliamo affiancare all'attività commerciale una presenza sempre più significativa nella produzione diretta e nel ritiro di energia da fonti rinnovabili attraverso un piano di investimenti che accompagnerà la crescita della società nei prossimi anni. Riteniamo che concentrare i nostri sforzi per diversificare il mix di fonti di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dall'energia fossile siano le mosse più giuste per una energy company come la nostra, che opera con un approccio economico etico e che intende proseguire il percorso verso una filiera sempre più sostenibile e trasparente». Il nuovo sito fotovoltaico, posizionato su un terreno industriale in prossimità della sede direzionale Nova Coop di Vercelli, entrerà in esercizio nell'estate 2026 con una capacità produttiva sufficiente a coprire la fornitura di 3 mila utenze domestiche. Nei prossimi anni il piano industriale 2025-28 prevede il proseguimento di questa linea, orientata ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti, con la realizzazione di altri impianti nel Nord Italia, dove si concentra il consumo, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.