Borsa e analisti promuovono l'opas di Intesa

La Borsa apprezza il risiko e gli analisti sottolineano i vantaggi non solo per la nuova appetibilità di Mps ma soprattutto per Intesa Sanpaolo la cui opas viene considerata la vera sorpresa emersa in questa nuova fase del riassetto bancario. "Riteniamo che gli eventi del fine settimana siano positivi per Mps, mentre per Banco Bpm il quadro è più contrastante, poiché deve affrontare un nuovo ostacolo per ottenere Mps: la controfferta di Intesa e Unipol. Sia per Intesa che per Bper (se riusciranno ad acquisire le filiali di Unipol), l'operazione ha senso dal punto di vista finanziario e strategico, a nostro avviso, e rappresenta una mossa positiva" scrive Barclays, secondo cui "vanno tenute d'occhio" le possibili mosse di Unicredit che, seppur impegnato in Germania su Commerzbank, ha il 9% di Generali. Giudizio favorevole anche da Equita secondo cui tra l'altro l'acquisto della quota del 13% detenuto da Mediobanca "potrebbe garantire opzionalità strategica, anche in ottica di un'accelerazione dello sviluppo internazionale del business" del gruppo guidato da Carlo Messina.

A prima vista, l'operazione proposta appare strategicamente vantaggiosa nel lungo termine per Intesa Sanpaolo, in quanto consolida una posizione già molto forte nel mercato nazionale, aggiungendo al contempo competenze chiave e dimensioni alle sue attività di gestione patrimoniale, cib e credito al consumo in Italia e in Europa. Il contesto dell'operazione (con una "fusione tra pari" concorrente proposta da Banco Bpm con Mps ) e le precedenti dichiarazioni dei leader politici riguardo a un consolidamento bancario nazionale preferito che esclude esplicitamente Intesa giocheranno sicuramente un ruolo nell'esito finale dell'operazione" scrive Rbc Kepler Cheuvreux ribadisce il giudizio positivo sul titolo Mps con una raccomandazione di acquisto. Il perimetro del Monte "presenta un modello di business ben diversificato e solido, a sostegno dell'economia reale italiana e caratterizzato da una significativa componente di wealth management, consumer finance e corporate investment banking, pienamente in linea con il modello di business e le strategie del gruppo Intesa Sanpaolo". Kepler poi osserva che la partecipazione del 13% in Generali rappresenta esclusivamente un investimento azionario così come il 3% rilevato tramite derivati per poter godere del danish compromise. Per Equita la mossa ha "senso per rafforzare ulteriormente la propria leadership in Italia, non solo attraverso l'ulteriore sviluppo del canale bancario, ma anche diventando il primo operatore in Italia nel credito al consumo e il rafforzamento delle attività di cib e wealth management grazie a Mediobanca'. Sulla proposta di Banco Bpm Equita segnala di condividere "il razionale strategico di un'eventuale operazione, che permetterebbe di dare vita al secondo operatore bancario in Italia per quote di mercato (divenendo primo operatore per numero di filiali in Lombardia, Veneto e Toscana): si caratterizzerebbe per un'offerta completa sul fronte delle fabbriche prodotto e potrebbe garantire un ulteriore sviluppo di Mediobanca". La casa d'investimento osserva che invece non sono stati "forniti dettagli su come si intenda gestire la quota in Generali, definita come rilevante e in grado di ampliare il perimetro delle opzioni strategiche a disposizione del gruppo. Rimane da valutare la risposta di Mps alla proposta di Banco Bpm, anche alla luce della proposta concorrente" presentata da Intesa e Unipol.