Peste suina, 13 nuovi casi in Liguria e tre in Piemonte

Tre nuove positività alla peste suina africana su cinghiali in Piemonte e tredici in Liguria sono state rilevate dagli specialisti dell'istituto zooprofilattico di Torino. I casi complessivi nelle due regioni salgono a 2.145 (1.329 in Liguria, 816 in Piemonte). Restano a dieci i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. Delle nuove positività in Liguria, nove sono in provincia di Savona (a Piana Crixia e Varazze) e quattro nella provincia di La Spezia. I nuovi casi piemontesi sono tutti in provincia di Cuneo e in particolare a Cravanzana e Pezzolo Valle Urone, che portano il totale dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività a 201.