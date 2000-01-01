GRANA PADANA

"Federalista e sindacato del Nord":

la Lega (post Salvini) di Molinari

Alla vigilia del Federale che potrebbe ridisegnare il Carroccio, il capogruppo e segretario piemontese rispolvera i vecchi capisaldi. Ufficialmente nel mirino c'è Vannacci, ma tra le righe il messaggio è per il segretario, la cui leadership è ormai compromessa

Mentre Matteo Salvini prova a blindare il Consiglio federale di mercoledì e a evitare che il ritiro di Treviso si trasformi in una conta sul futuro della Lega, Riccardo Molinari decide che è arrivato il momento di togliere ogni equivoco: “Vannacci è incompatibile con noi”. Il bersaglio apparente è il generale. Quello reale, molto probabilmente, è la discussione che da settimane attraversa il partito e che riguarda la sua identità, la sua organizzazione e persino la sua ragion d’essere.

Se c’è un dirigente che non ha mai avuto la minima infatuazione per Roberto Vannacci, quello è Molinari. Anzi. Tra è sempre stato uno dei più ostili all’operazione che aveva portato l’autore del Mondo al contrario dentro il partito e poi a Bruxelles. È uno che non ha mai nascosto il proprio antifascismo e che partecipa regolarmente alle commemorazioni della Benedicta, il sacrario partigiano tra Piemonte e Liguria dove nel 1944 i nazifascisti massacrarono decine di giovani resistenti. Una sensibilità distante anni luce da certi richiami identitari che hanno accompagnato l’ascesa del generale.

E infatti, dopo che l’ex parà della Folgore ha fatto le valigie e si è messo in proprio, il capogruppo alla Camera e segretario del Carroccio in Piemonte non perde l’occasione per regolare i conti. Ma sarebbe un errore fermarsi alla superficie. Perché nelle parole affidate a La Verità e ancor più nella lunga nota pubblicata sui social, Molinari non sta soltanto chiudendo la porta in faccia all’ex vicesegretario del suo partito. Sta facendo qualcosa di assai più interessante: approfitta della crisi aperta dentro il Carroccio per riproporre una definizione della Lega che suona come una sfida politica interna, proprio mentre Salvini cerca di evitare che il Consiglio federale di mercoledì assuma i tratti del processo alla sua lunga stagione di comando.

Federalista, autonomista, sindacato di territorio

Salvini è riuscito a trasformare la Lega in qualcosa di diverso dalla Lega delle origini. Non più il partito delle partite Iva lombarde, dei sindaci, degli amministratori e delle battaglie autonomiste, ma una forza nazionale capace di parlare a Palermo come a Bergamo, a Reggio Calabria come a Varese. Un’operazione che gli ha regalato effimeri trionfi elettorali e Palazzo Chigi a portata di mano, ma che ha avuto un prezzo altissimo. Quel prezzo oggi si misura nei malumori della base, nei sondaggi in picchiata, nella concorrenza di Giorgia Meloni e soprattutto nella sensazione, sempre più diffusa dentro il Carroccio, che il partito abbia smarrito una parte della propria anima.

È dentro questo clima che vanno lette le parole di Molinari. L’intervista e la successiva nota sui social sono piene di riferimenti al generale e al suo Futuro Nazionale. Ma fermarsi lì significa non cogliere appieno la presa di posizione. Perché quando il segretario piemontese scrive che la Lega deve essere «federalista, autonomista, sindacato di territorio e voce politica del Nord del Paese», non sta parlando di Vannacci. Sta parlando della Lega. E soprattutto sta parlando della Lega che verrà.

Il convitato di pietra

Molinari non cita mai il segretario federale. Non ce n’è bisogno. Perché il vero convitato di pietra di tutta la discussione è Matteo Salvini. Nessuno nel partito ne mette formalmente in discussione la leadership. Nessuno immagina regolamenti di conti immediati. Ma è altrettanto evidente che la riflessione aperta in queste settimane nasce dalle difficoltà accumulate negli ultimi anni.

La coincidenza temporale non è casuale. Mercoledì il Consiglio federale sarà chiamato ad affrontare una fase che molti dirigenti considerano decisiva. Nel fine settimana si sono susseguiti incontri, telefonate e colloqui riservati. Sul tavolo c’è l’ipotesi di rafforzare il ruolo di Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, affiancandoli a Salvini come vicesegretari, mantenendo Claudio Durigon come punto di riferimento per il Centro-Sud. Ma dietro il tema delle nomine si intravede qualcosa di più profondo.

Da tempo circola tra i dirigenti del Nord l’idea di una riorganizzazione che richiama il cosiddetto modello bavarese: una struttura nazionale e una forte articolazione territoriale capace di ridare voce alla componente settentrionale del partito. Zaia, che continua a essere il riferimento più autorevole della base nordista, nelle ultime ore avrebbe ripetuto ai suoi interlocutori che «serve coraggio» e che la Lega deve tornare a essere «fortemente radicata sul territorio». Fedriga ragiona sulla stessa lunghezza d’onda. Molti amministratori locali parlano apertamente della necessità di fermare quella che definiscono una lenta emorragia di consenso.

Non una scissione, non un ritorno alla canottiera di Bossi e alle ampolle del Po, ma la presa d’atto che il partito costruito da Salvini rischia di non bastare più. Nella sua nota il capogruppo leghista non si limita ad accusare Vannacci di avere «tradito la Lega» o di essere diventato «il miglior alleato di Schlein, Conte e Bonelli».

Valori antitetici

Quando scrive che la Lega deve essere «di certo antifascista e anticomunista» sta mettendo un paletto. Quando aggiunge che «il nazionalismo centralista con disgustosi richiami costanti al Ventennio non ci appartiene» sta facendo qualcosa di più. Sta delimitando il campo dentro cui immagina il futuro del partito: «Vannacci porta un messaggio antitetico ai valori storici della Lega».

Anche perché, nel frattempo, Vannacci continua a fare ciò che probabilmente preoccupa più delle sue dichiarazioni. Organizza un partito, recluta parlamentari, occupa uno spazio elettorale e costringe la Lega a fare i conti con una concorrenza che arriva da destra ma che pesca in un bacino che un tempo apparteneva quasi esclusivamente al Carroccio. Non è un caso che Salvini abbia liquidato i transfughi come traditori. Il problema è che i traditori passano. Le domande che lasciano dietro di sé restano.

E la domanda che oggi attraversa la Lega è semplice quanto scomoda: cosa deve essere il partito nei prossimi dieci anni? Un soggetto nazionale costruito attorno alla leadership del suo segretario, peraltro ammaccata e ormai screditata agli occhi di una larga fetta di elettorato, oppure una federazione di territori capace di recuperare il rapporto con quel Nord che ne ha rappresentato la ragione sociale per quasi quarant’anni?

L’orgoglio ritrovato

Da questo punto di vista la frase più paradossale di Molinari è l’ultima. «Non smetteremo di ringraziare mai abbastanza Vannacci e chi lo ha seguito per aver fatto riaprire gli occhi al grande popolo della Lega risvegliandone l’orgoglio». Più che un attacco sembra una confessione. Come se una parte importante della classe dirigente leghista fosse arrivata alla conclusione che il generale non abbia creato il problema. Si sia limitato a rivelarlo. «La Lega ha senso di esistere se è federalista, autonomista, sindacato di territorio e voce politica del Nord del Paese con le sue aziende, i suoi lavoratori, i suoi amministratori».

E forse è proprio questo il motivo per cui le parole del segretario piemontese meritano attenzione. Perché dietro la polemica con Vannacci si intravede qualcosa di assai più rilevante. Si intravede una Lega che ha ricominciato a discutere di sé stessa. E quando un partito torna a interrogarsi sulla propria identità significa quasi sempre che una stagione si sta chiudendo e un’altra, ancora confusamente, sta cercando di cominciare.

E mentre Salvini prepara il Federale e il ritiro di Treviso, il capo della Lega piemontese sembra avere già indicato da dove, a suo giudizio, dovrebbe ripartire il Carroccio: dal Nord, dal territorio, dall’autonomia e da quella identità federalista che per anni è rimasta sullo sfondo e che oggi torna improvvisamente al centro della scena. È questione di sopravvivenza.