Commissario Parco Salute, "tutto procede come da programma"

Il progetto per il futuro Parco della Salute di Torino "procede come da programma". Lo ha assicurato ai sindacati il commissario Marco Corsini, che oggi in Regione alla presenza del governatore Alberto Cirio e dell'assessore alla Sanità Federico Riboldi ha incontrato Cimo e le organizzazioni sindacali della dirigenza medica. "Desidero rassicurare tutti - ha detto Corsini - sul fatto che la procedura va avanti sulla base del cronoprogramma stabilito e anche le bonifiche proseguono regolarmente. L'avvio della fase realizzativa vera e propria avverrà, come da piani, all'inizio del prossimo anno. Anche le bonifiche ambientali dei terreni, finanziate con un precedente appalto da 18,5 milioni di euro, stanno proseguendo senza criticità o ritardi". "Per noi - ha aggiunto Riboldi, ringraziando Corsini - è fondamentale che vi sia la massima chiarezza e trasparenza, soprattutto quando parliamo della gara d'appalto per la più importante opera di edilizia sanitaria del territorio. Crediamo molto nel dialogo sindacale e siamo sempre disponibili al confronto e alla condivisione delle informazioni".