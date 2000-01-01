OPERE & OMISSIONI

Parco della Salute di Torino, tutto come da programma: anche quest'anno si parte l'anno prossimo

Il commissario Corsini rassicura: bonifiche in corso, tabella di marcia confermata e cantieri alle porte. Ma l'opposizione ricorda la lunga teoria di date mancate, mentre continuano a pesare le ombre delle inchieste sui terreni e sulla gara d'appalto

Il Parco della Salute di Torino “procede come da programma”. Marco Corsini lo ripete ai sindacati, alla presenza del governatore Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi, con il tono di chi vuole dissipare dubbi e allontanare fantasmi. «Desidero rassicurare tutti sul fatto che la procedura va avanti sulla base del cronoprogramma stabilito e anche le bonifiche proseguono regolarmente. L’avvio della fase realizzativa vera e propria avverrà, come da piani, all’inizio del prossimo anno». E ancora: «Anche le bonifiche ambientali dei terreni, finanziate con un precedente appalto da 18,5 milioni di euro, stanno proseguendo senza criticità o ritardi».

Parole che arrivano nel momento forse più delicato degli ultimi anni per l’opera destinata a cambiare il volto della sanità piemontese ma funestata da decenni di intoppi. Perché se il commissario straordinario prova a blindare il cronoprogramma, sul progetto continua ad addensarsi una nuvola che non ha nulla a che vedere con le polveri dei terreni da bonificare.

La grande opera dai mille rinvii

Il Parco della Salute è il più imponente investimento sanitario mai immaginato in Piemonte. Un ospedale da oltre mille posti letto destinato a sostituire e accorpare le grandi strutture di corso Bramante, nell’area ex Avio accanto al grattacielo della Regione. Un’opera che da oltre quindici anni attraversa governi, giunte, commissariamenti, revisioni progettuali, extracosti, conferenze dei servizi e rifinanziamenti. Un percorso così accidentato che ormai la vera notizia non è più un rinvio, ma l’assenza di un rinvio. E infatti le rassicurazioni di Corsini si scontrano immediatamente con la memoria storica di chi segue il dossier.

Ogni anno si parte l’anno prossimo

A ricordarlo è Daniele Valle, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale. «Sul Parco della Salute assistiamo a una dinamica ormai ricorrente: ogni anno l’avvio dei lavori viene annunciato per l’anno successivo». L’esponente del Pd mette in fila date e documenti. Nel novembre del 2024 Corsini indicava l’avvio dei lavori nel 2025. Successivamente gli atti regionali hanno spostato il traguardo al 2026. Lo stesso Piano socio-sanitario regionale approvato a fine 2025 indicava quell’anno come momento di apertura del cantiere. Ora si parla del 2027.

«Oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo slittamento al 2027. È evidente che non siamo di fronte a un semplice aggiornamento tecnico del cronoprogramma, ma a una sequenza di annunci che vengono sistematicamente rinviati. La giunta non dovrebbe forzare alle proprie esigenze di comunicazione politica il delicato lavoro del commissario».

Valle non contesta la complessità dell’opera. Contesta soprattutto la comunicazione, segnata da quella vena propagandistica che rappresenta uno dei tratti distintivi di questa amministrazione. «Comprendiamo bene la complessità dell’intervento. Non è questo il punto. Il punto è la leggerezza con cui vengono comunicati tempi che poi non vengono rispettati».

Le bonifiche e il faro della Procura

Ed è proprio sul terreno delle bonifiche che le rassicurazioni istituzionali rischiano di apparire più fragili. Corsini parla di attività che procedono “senza criticità o ritardi”. Ma appena pochi mesi fa la Procura di Torino ha aperto un filone investigativo proprio sulle operazioni di bonifica dell’area. Un’inchiesta che ipotizza traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e falsità documentali e che ha già portato al sequestro di impianti coinvolti nel trattamento dei materiali provenienti dal cantiere. Secondo gli investigatori, i costi di smaltimento dichiarati sarebbero stati incompatibili con quelli normalmente sostenuti per terreni di quel tipo.

Da qui la prudenza invocata dal consigliere dem: «Continuiamo a sentire dichiarazioni rassicuranti e un certo ottimismo istituzionale, ma riteniamo che serva maggiore prudenza e trasparenza visti i problemi trascorsi».

La tegola della gara d’appalto

Come se non bastasse, alla fine di maggio è arrivata quella che rischia di essere la grana più pesante. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici della Città della Salute nell’ambito di un'inchiesta per presunta turbativa d’asta sulla gara che ha assegnato progettazione, costruzione e gestione del futuro ospedale al raggruppamento formato dal Consorzio Sis della famiglia Dogliani e da Abp Nocivelli.

L’ipotesi investigativa è di quelle capaci di fare tremare qualsiasi appalto pubblico: una presunta “soffiata” avrebbe informato il concorrente rimasto in gara del ritiro dell’altro partecipante, consentendogli così di rimodulare il ribasso e presentare un’offerta meno aggressiva rispetto a quella che avrebbe formulato in presenza di una reale concorrenza.

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, la Procura sta verificando contatti tra il responsabile unico del procedimento e rappresentanti del raggruppamento vincitore. Sarebbero già due gli indagati. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è addirittura quella di un corrispettivo economico in cambio dell’informazione riservata. Circostanza tutta da verificare e contestata dagli interessati.

L’operazione vale oltre 610 milioni di euro per la sola realizzazione dell’opera: 226,8 milioni a carico dello Stato, 11,9 milioni della Regione e 372,2 milioni del concessionario privato. Sommando canoni di gestione e manutenzione, il valore complessivo dell’intervento sfiora il miliardo e duecento milioni di euro. Numeri che spiegano perché ogni passaggio venga osservato con attenzione quasi maniacale da magistrati, Corte dei Conti, sindacati, opposizioni e operatori sanitari.

Tra promesse e realtà

Per questo le parole di Corsini assumono un significato che va oltre il semplice aggiornamento del cronoprogramma. Il commissario chiede fiducia. Riboldi invoca «massima chiarezza e trasparenza» sulla più importante opera di edilizia sanitaria del Piemonte.

Dall’altra parte, però, c'è una storia fatta di partenze annunciate e rinviate, di extracosti, di bonifiche finite sotto inchiesta e ora di una gara d’appalto entrata nel radar della Procura.

Il Parco della Salute resta la grande incompiuta che tutti giurano di voler realizzare. Ma dopo anni di promesse, a Torino comincia a diffondersi il sospetto che il vero cronoprogramma dell’opera non sia quello scritto nei documenti ufficiali. Sia piuttosto quello evocato da Valle: ogni anno si parte l’anno prossimo.