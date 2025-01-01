COMUNALI

Destra e centrosinistra sconfitti.

Per Valenza una terapia civica

Il medico ex Pd Ballerini è il nuovo sindaco della città dell'oro. Battuta di misura la candidata dem Griva. Il risultato dopo la batosta subita dal centrodestra al primo turno. Una vittoria preceduta da fratture tra Lega e FdI e mosse verso l'attuale vincitore

Una vittoria figlia di tanti padri (dichiarati e no) quella di Luca Ballerini, civico con un passato nel Pd, da oggi nuovo sindaco di Valenza dopo aver prevalso al ballottaggio sulla candidata del centrosinistra Marilena Griva. Circa 400 voti su meno di 6mila totali, la differenza.

Il vantaggio ottenuto al primo turno col 34,67% rispetto al 30,18% dell’aspirante sindaco dem è stato ulteriormente aumentato dal medico che la scorsa tornata aveva corso sotto il simbolo del Partito Democratico per poi non rinnovare la tessera e costruire una coalizione civica con centristi, renziani e – come si sussurra – contando pure su qualche aiuto da esponenti del suo vecchio partito, ma soprattutto strizzando l’occhio anche a destra.

Ed è proprio lì, nella coalizione di governo nazionale e regionale che nella città dell’oro, due settimane fa, si era consumata la confitta più cocente che oggi, forse, va riletta proprio alla luce del risultato decretato dal ballottaggio.

La pupilla di Zangrillo

L’estromissione dal secondo turno della candidata del centrodestra Alessia Zaio – investita del ruolo nientemeno che dal ministro e coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo – era arrivata dalla urne dove più di un elettore di quella parte aveva utilizzato il voto disgiunto per indicare proprio Ballerini e non lei come sindaco.

Altri voti sulla carta dati per certi erano usciti dal perimetro del centrodestra per premiare il civico che vanta sì trascorsi nel Pd, ma - come ricordano attenti osservatori della politica locale – si sarebbe poi espresso a favore di Luigi Benzi quando si trattò di eleggere il candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza della Provincia di Alessandria.

Le mosse del "Federale"

Un segno premonitore, forse, di quella non dichiarata entente cordiale con il “federale” meloniano Federico Riboldi, il quale alla vigilia del ballottaggio pur non dando apertamente indicazione di voto ai suoi aveva detto chiaro e tondo che FdI non avrebbe mai potuto votare un candidato del Pd. Un veto che per l’elettorato meloniano sarebbe venuto meno rispetto a Ballerini che del Pd è stato esponente, ma da un po’ non più.

E sempre guardando al risultato di oggi volgendo lo sguardo al passato non si può non ricordare che erano stati sempre i Fratelli d’Italia a porre il veto sulla ricandidatura del sindaco uscente leghista Maurizio Oddone. Da lì la soluzione con la candidatura Zaio con la benedizione di Zangrillo e dello stesso Riboldi, mentre la Lega già presagiva la debacle.

Il veto sull'ex sindaco

Per questa seconda tornata il segretario regionale Riccardo Molinari si era ben guardato dal dare indicazioni di voto, lasciando supporre che all’interno del centrodestra fosse proprio il Carroccio la forza politica meno interessata alla disfida tra Ballerini e Griva, nonostante segnali di attenzione verso il candidato civico dai vertici di FdI. Attenzione che, come attestano i voti disgiunti e la batosta subita dalla candidata del centrodestra al primo turno, forse era già nell’aria al momento della discesa in campo del civico che oggi può festeggiare la sua elezione a sindaco.