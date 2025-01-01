COMUNALI

Trecate, centrodestra nel Sacco

Da roccaforte del centrodestra a simbolo delle sue lacerazioni. Il centrosinistra riconquista la seconda città della provincia di Novara dopo la crisi che aveva travolto l'amministrazione Binatti. Minera si ferma al 47,5%, allargando lo svantaggio del primo turno

Alla fine il secondo tempo ha confermato il risultato del primo. E per il centrodestra la sconfitta rischia di pesare ben oltre i confini di Trecate. Nel secondo comune della provincia di Novara per popolazione, Raffaele Sacco conquista il municipio con il 52,5% dei voti e riporta il centrosinistra alla guida della città. Roberto Minera si ferma al 47,5%, con un distacco di 387 preferenze. Un margine persino superiore a quello registrato due settimane fa, quando tra i due candidati correvano appena 239 voti.

Non era una sfida qualunque. Trecate era uno dei pochi ballottaggi piemontesi in cui il centrodestra coltivava concrete speranze di vittoria. Anche perché il primo turno aveva lasciato aperta ogni possibilità e perché la campagna elettorale era stata accompagnata da una lunga serie di polemiche, sospetti e regolamenti di conti interni che avevano trasformato la corsa al municipio in una sorta di congresso permanente della destra locale, in particolare in Fratelli d’Italia.

La frana Binatti

Per giorni si è parlato più dei rapporti tra Minera e l’ex sindaco Federico Binatti che dei programmi elettorali. Lo stesso candidato del centrodestra aveva chiuso pubblicamente ogni ipotesi di accordo con Rosa Criscuolo, arrivando a dichiarare di preferire la sconfitta a un'intesa con chi, a suo giudizio, gli aveva fatto la guerra per oltre un anno. Dall’altra parte il senatore meloniano Gaetano Nastri vedeva il rischio di convergenze sotterranee a vantaggio del centrosinistra. Segno di un clima tutt’altro che sereno all’interno dello stesso schieramento. E i complimenti calorosi ricevuti dal vincitori da parte di Criscuolo e l’incremento dei voti sembrerebbero avvalorare tali sospetti.

Le urne hanno emesso un verdetto netto. Sacco non solo ha conservato il vantaggio del primo turno, ma lo ha incrementato. E lo ha fatto in un ballottaggio dove l’affluenza è sì diminuita, ma meno di quanto accaduto in molte altre realtà. A votare è stato il 51,77% degli aventi diritto contro il 57,47% della prima tornata. Una flessione contenuta che non ha modificato gli equilibri emersi quindici giorni prima.

Pd: risultato storico

Per il Partito Democratico si tratta di una vittoria dal forte valore simbolico. Non a caso il segretario regionale Domenico Rossi e quello provinciale Rossano Pirovano parlano di un risultato storico. Con Trecate il centrosinistra torna infatti a governare il principale centro dell’Ovest Ticino e si prende uno dei comuni più importanti dell’intera provincia.

Per il centrodestra, invece, si apre inevitabilmente la stagione delle analisi. Perché la sconfitta nasce dopo aver fatto saltare il proprio Comune, epilogo di una guerra civile interna al centrodestra che un anno fa ha portato alla caduta anticipata della giunta di Federico Binatti, sindaco di Fratelli d’Italia e presidente della Provincia, sfiduciato dopo le dimissioni contestuali di nove consiglieri, compresi esponenti della sua stessa maggioranza, provocando il commissariamento del Comune. Mesi di tensioni, passaggi di gruppo, regolamenti di conti e scontri interni avevano trasformato quella che era stata una delle roccaforti del centrodestra novarese in un campo di battaglia permanente.

Resa dei conti

La campagna elettorale si è svolta inevitabilmente all'ombra di quella vicenda. Minera si è trovato a dover raccogliere i cocci di una coalizione uscita a pezzi dalla fine anticipata della consiliatura, mentre Sacco ha potuto presentarsi come l'alternativa a una stagione politica conclusa nel peggiore dei modi: non nelle urne, ma nelle stanze del municipio. Il risultato certifica che le divisioni che hanno accompagnato la scelta del candidato e l’intera corsa elettorale non sono rimaste chiuse nei retroscena della politica locale, ma hanno finito per pesare anche nel giudizio degli elettori.

Sacco, intanto, potrà contare su una maggioranza solida: 13 seggi su 18 in consiglio comunale. Il centrosinistra festeggia la riconquista di Trecate. Nel centrodestra, invece, c’è già chi affila i coltelli.