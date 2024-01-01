TRAVAGLI DEMOCRATICI

Scisma dei cattodem: mollano i riformisti e si mettono in proprio

I piemontesi Lepri, Canalis e Morgando spingono per trasformare Comunità Democratica in una corrente del partito, lasciando Gori & C. e non seguendo Picierno. Domani la riunione con Delrio per l'ufficializzazione. "Meglio con i comunisti che con i radicali"

Stare con i comunisti o con i radicali? Questa è la domanda che aleggia tra i cattolici del Partito Democratico, alla luce del susseguirsi di defezioni dalla sua ala più moderata. Ultima, in ordine cronologico, quella della vicepresidente del Parlamento Europeo – la rappresentante istituzionale di più alto livello del partito – Pina Picierno, che, dopo aver contestato a lungo la linea della segretaria Elly Schlein, ha deciso di andarsene sbattendo la porta.

«La casa dei riformisti non esiste più», ha dichiarato, prima di dare vita a Spazio Pubblico, che nelle sue intenzioni dovrebbe diventare ciò che il Pd non è più: «Un movimento aperto, europeista, democratico». I cattodem, soprattutto quelli piemontesi – regione nella quale sono particolarmente strutturati – non sembrano però intenzionati a seguirla. Almeno per il momento.

Mollare i riformisti

La componente, che a livello nazionale fa capo all’ex ministro Graziano Delrio, in Piemonte è rappresentata dall’ex parlamentare Stefano Lepri, oggi membro della direzione nazionale del Pd, dalla consigliera regionale Monica Canalis e da Gianfranco Morgando, figura storica dei post democristiani, sottosegretario nei governi guidati da Massimo D’Alema e Giuliano Amato tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila.

Dall’ultima riunione, svoltasi sabato scorso, è partita da Torino una richiesta unanime: trasformare i cattodem in una corrente vera e propria, chiaramente riconoscibile all’interno del Pd. Ciò implicherebbe lasciare quel che resta della minoranza riformista, rimasta senza un vero leader dopo il passaggio in maggioranza del presidente dem Stefano Bonaccini e della sua corrente Energia Popolare, che in Piemonte può contare, tra gli altri, sul segretario regionale Domenico Rossi, sul deputato Mauro Laus e sul consigliere regionale Daniele Valle.

Chi avrebbe dovuto guidare quell’area, come l’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, sembra a sua volta avere un piede fuori dal Pd e non si intravede una chiara unità d’intenti da contrapporre alla leadership di Schlein. Meglio staccarsi e acquisire una propria visibilità: è questa l’idea oggi prevalente tra i cattolici democratici. Una proposta che potrebbe tradursi in realtà già domani, quando è prevista una riunione nazionale della componente.

Delrio, qualche mese fa, aveva già dato vita a Comunità Democratica, che però nasceva più come un’associazione «dentro e fuori il partito» che come una corrente in senso stretto. Il passaggio dall’una all’altra formula dovrebbe avvenire a breve.

Meglio comunisti che radicali

L’uscita dal partito, sulle orme di Picierno e, prima di lei, dell’ex ministra Marianna Madia e dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini, non è dunque un’ipotesi presa in considerazione.

Alla motivazione più immediata, di natura utilitaristica – restare in un partito che vale oltre il 20% rende evidentemente più semplice essere eletti – se ne aggiunge un’altra, di carattere più strettamente politico: il timore di finire assorbiti da posizioni che poco o nulla hanno a che vedere con la tradizione cattolico-democratica. In particolare, quelle sui temi etici e sui diritti civili che caratterizzano altre forze centriste, come Azione di Carlo Calenda o +Europa, nata come spin-off del Partito Radicale.

Il rischio paventato dalla “corrente della sagrestia” è quello di passare dall’essere minoranza in una forza di sinistra considerata troppo massimalista a ritrovarsi altrettanto marginali in una Margherita 2.0, dove però, a differenza di venticinque anni fa, l’area popolare sarebbe fortemente ridimensionata. «Meglio stare con i comunisti, a questo punto: almeno li conosciamo», commenta qualcuno. Se poi diminuiscono anche le possibilità di elezione, la scelta diventa piuttosto semplice.

Incognita Stabilicum

Non è tuttavia da escludere che la nascita della nuova corrente cattolica rappresenti soltanto un passaggio intermedio, funzionale ad acquisire maggiore riconoscibilità e, di conseguenza, maggiore visibilità, per poi giocarsi le proprie carte anche fuori dal partito.

Decisiva, in questo senso, sarà la nuova legge elettorale, con lo Stabilicum all’esame della Camera. Se i collegi uninominali incentivano infatti l’aggregazione, il ritorno al proporzionale puro, seppure corretto da un premio di maggioranza, cambierebbe non poco lo scenario.

Anche un’eventuale reintroduzione delle preferenze potrebbe rappresentare un vantaggio, consentendo di raccogliere consenso nel vasto mondo dell’associazionismo e delle parrocchie. Alle Politiche, però, manca ancora un anno. Oggi è la corrente della sagrestia; domani, chissà.