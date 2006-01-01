VERSO IL 2027

Summit al centro per Lo Russo. Caffè tra Portas e Garibaldi

Pescati dallo Spiffero. Sul tavolo il rebus delle Comunali 2027: liste civiche, listone, Alleanza per Torino e la convivenza con Avs. Il leader dei Moderati cerca un federatore, ma è geloso del suo simbolo, l'economista non vuole candidarsi ma fare il regista

Il “centro” a Torino è come l’Araba Fenice: che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, nessun lo sa. Eppure, periodicamente, qualcuno prova a rimetterne insieme le piume. L’ultima seduta spiritica è andata in scena al Norman, dove stamattina sono stati pizzicati dallo Spiffero davanti a un caffèGiacomo Portas, per tutti Mimmo, fondatore e proprietario del marchio Moderati, e Pietro Garibaldi economista, consigliere del sindaco e padre nobile di quella Alleanza per Torino che avrebbe dovuto diventare il grande laboratorio civico della ricandidatura di Stefano Lo Russo.

Difficile credere che stessero discutendo del meteo o del nuovo allenatore del Toro. Molto più probabile che sul tavolo ci fossero le Comunali del 2027, il destino delle liste civiche e quel centro che tutti cercano di federare ma che continua a dividersi con ammirevole puntualità. D’altra parte, negli ultimi mesi, i loro nomi sono comparsi sempre più spesso nelle cronache che raccontano la difficile ricerca di una casa comune per il civismo moderato torinese.

Il federatore cercasi

Da settimane Portas ripete lo stesso concetto. Il centro deve smettere di presentarsi in ordine sparso. Moderati, Demos, Azione, Italia Viva o Casa Riformista che dir si voglia, Più Uno, civici, ex civici e futuri civici: tutti insieme potrebbero valere una quota a doppia cifra e soprattutto riequilibrare una coalizione che, a suo giudizio, rischia di inclinarsi troppo a sinistra. Per questo l’ex parlamentare ha persino aperto all’ipotesi, per lui quasi rivoluzionaria, di un simbolo comune. A una condizione, però: che ci sia un federatore credibile e super partes.

E il nome che Portas continua a indicare è sempre lo stesso: Pietro Garibaldi. Non è un mistero. Lo ha detto pubblicamente più volte. Lo ha ripetuto nelle interviste. E verosimilmente glielo ha ribadito anche davanti a un caffè. Che poi tale indicazione sia frutto di una sincera convinzione o di un'abile strategia volta a evitare che un possibile concorrente si trasformi in un vero competitore nel "cuore" del sindaco è un altro paio di maniche. Ma tant'è.

L’incompiuta Alleanza per Torino

Il problema è che Garibaldi, nel frattempo, si è trovato a gestire una situazione ben diversa da quella immaginata all’origine. Quando rinacque Alleanza per Torino, l’ambizione era evidente: costruire attorno a Lo Russo una piattaforma civica, riformista e moderata capace di replicare, almeno nello spirito, le grandi esperienze civiche della Torino degli anni Novanta. White paper, tavoli tematici, università, innovazione, mobilità. Un laboratorio di idee che avrebbe dovuto diventare anche qualcosa di più.

Quel qualcosa, però, non si è mai davvero materializzato. L’Alleanza è rimasta soprattutto una fucina programmatica. Utile a produrre documenti, meno a costruire consenso. E mentre il think tank affinava dossier e studi, la politica vera ha ripreso a muoversi altrove.

L’irruzione di Chiavarino

A occupare lo spazio lasciato libero è stato Paolo Chiavarino. L’assessore al Commercio ha deciso di bruciare i tempi, mettendo in campo i suoi “Civici per Lo Russo” e saldando l’operazione con Più Uno, il movimento che fa riferimento a Ernesto Maria Ruffini. Una mossa che molti hanno letto come il certificato di morte del fantomatico “listone del sindaco” immaginato nei mesi scorsi.

Chiavarino vuole essere il punto di riferimento del civismo lealista (e un tantino leccaculista), quello che si riconosce senza se e senza ma nella ricandidatura del sindaco. Con tanto di veti preventivi ai Moderati e al radicale Silvio Viale. Una scelta che inevitabilmente ha riaperto la competizione nel vasto e affollato condominio del centro.

La gelosia del simbolo

E qui affiora il paradosso. Nessuno più di Portas invoca una casa comune per il centro, ma nessuno più di Portas sa quanto pesi, in termini di consenso e rappresentanza, quel simbolo dei Moderati che da quasi vent’anni continua a comparire sulle schede elettorali. Dal 2006 i Moderati sono una presenza stabile nella politica torinese. Hanno attraversato le stagioni di Chiamparino, Fassino e Lo Russo senza mai sparire. Portas può anche immaginare un contenitore più ampio, ma difficilmente accetterebbe di diventare una semplice componente di un progetto guidato da altri.

Da qui la necessità di una figura che nessuno percepisca come un concorrente diretto e che tutti possano riconoscere come garante. Un ruolo che Portas continua a individuare in Garibaldi. Non soltanto per il prestigio accademico o per la vicinanza al sindaco, ma perché il professore rappresenta una rarità nella politica torinese: dispone di relazioni, ascolto e autorevolezza senza coltivare ambizioni elettorali personali. Una condizione che lo rende potenzialmente accettabile tanto ai civici quanto ai partiti, ai moderati come ai riformisti. Da qui il corteggiamento politico che il leader dei Moderati gli riserva, nella speranza che possa svolgere quel lavoro di cucitura che nessuno degli aspiranti protagonisti può realisticamente svolgere senza essere accusato di tirare l’acqua al proprio mulino.

Garibaldi senza garibaldini

E Garibaldi? A differenza di quasi tutti gli altri protagonisti di questa vicenda, non dispone di una pattuglia di consiglieri, non controlla un simbolo e non sta costruendo una lista. Non ha garibaldini da schierare né seggi da difendere. È una condizione che in politica può sembrare una debolezza. O chissà, invece, potrebbe pure trasformarsi in un vantaggio.

Mentre attorno a Lo Russo si moltiplicano sigle, associazioni, comitati e microcosmi civici in cerca di rappresentanza, Garibaldi continua a muoversi su un piano diverso. Più interessato a influenzare il quadro generale che a occupare una casella. Più impegnato a elaborare scenari che a negoziare candidature. È anche per questo che il suo nome continua a tornare nei ragionamenti di chi immagina una qualche forma di coordinamento. Nessuno lo percepisce come un concorrente diretto. Nessuno teme che stia preparando una propria discesa in campo.

Resta da capire se il professore abbia ancora intenzione di spendere il proprio capitale relazionale in un’operazione che finora ha dato magre soddisfazioni. E non è detto che Garibaldi abbia voglia di provarci.

L’ombra sinistra di Avs

Sul tavolino del Norman, tuttavia, potrebbe esserci stato anche un convitato di pietra. Si chiama Alleanza Verdi Sinistra. Portas non lo nasconde. Da tempo sostiene che il centro debba organizzarsi per evitare che il peso politico della coalizione finisca interamente nelle mani dell’asse Pd-Avs. Non è una dichiarazione di guerra ai rossoverdi, piuttosto un tentativo di riequilibrare i rapporti di forza. Lo Russo, dal canto suo, sa bene che per vincere nel 2027 gli serviranno entrambi: la sinistra che mobilita e il centro che rassicura.

Per questo la partita delle civiche vale molto più di qualche seggio a Palazzo Civico. E forse è proprio questo il motivo per cui, in un martedì qualunque, una vecchia volpe della politica torinese e un professore che da tempo sta costruendo il proprio posto nella geografia del potere cittadino hanno scelto di ritrovarsi davanti a un caffè. Per il momento agli atti resta una fotografia. Ma a Torino, spesso, le fotografie finiscono per anticipare le didascalie.