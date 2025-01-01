Pd, il governo penalizza i territori montani più fragili del Piemonte

"Le proteste dei sindaci e degli amministratori locali esclusi dalla nuova classificazione dei Comuni montani prevista dalla legge Calderoli non si sono mai fermate. E oggi, a quelle preoccupazioni, si aggiunge una nuova e pesante tegola: il taglio delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) e il mancato riparto delle risorse per il 2025, quando siamo ormai a metà anno". Lo dichiarano Mauro Calderoni, Fabio Isnardi, Domenico Ravetti e Emanuela Verzella, consiglieri regionali del Partito democratico. "Come denunciato anche da Uncem, le Regioni non hanno ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sull'entità delle risorse per il 2025. Una situazione inaccettabile che blocca la programmazione, ritarda bandi e investimenti e costringe gli enti locali a navigare nell'incertezza. Nella migliore delle ipotesi le risorse arriveranno a fine anno, vanificando in gran parte la loro efficacia". "Ancora più grave - aggiungono - è il fatto che a tutto questo si aggiunge la scelta del Governo di ridurre drasticamente il Fosmit per il 2026, portandolo sotto gli 80 milioni di euro, con un taglio superiore al 60 per cento". Secondo i consiglieri del Pd "si conferma così tutta l'inadeguatezza della legge sulla Montagna voluta dal ministro Calderoli". "Per il Piemonte - proseguono - la montagna non è una questione marginale: riguarda centinaia di Comuni e rappresenta una componente fondamentale dell'identità, dell'economia e della coesione territoriale della nostra regione. Per questo chiediamo al Governo di procedere immediatamente al riparto delle risorse 2025, di ripristinare adeguati finanziamenti per il Fondo e di correggere gli errori della nuova classificazione, recuperando tutti i Comuni esclusi ingiustamente".