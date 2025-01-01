Pd: a Torino 102 bimbi sono italiani a metà, il governo intervenga

A Torino 102 bambini restano stranieri dopo la naturalizzazione dei genitori. Il Governo corregga subito questa vergogna". A chiederlo il Pd, in una nota sottoscritta dal capogruppo in Comune Claudio Cerrato, dal segretario metropolitano Marcello Mazzù, da Abdullahi Ahmed e Luca Pidello, rispettivamente presidenti della Commissione consiliare Intolleranza e Razzismo e della Commissione Legalità. "Una norma del Governo Meloni colpisce i figli minori di chi ha appena conquistato la cittadinanza italiana, uno schiaffo in piena regola, che a Torino riguarda 102 bambini", dicono, parlando di "una discriminazione che non ha nessuna giustificazione logica né umana". Richiamando la sentenza del tribunale di Trento del 6 maggio scorso, Il Partito democratico chiede al governo "di smetterla di nascondersi dietro le circolari e di agire subito: basta emanarne una nuova che chiarisca l'inapplicabilità della norma ai figli minori dei naturalizzati. Non serve una riforma complessa, ma la volontà politica di farlo, che finora è volutamente mancata". Inoltre il gruppo Pd in Consiglio comunale chiederà al sindaco "di sollecitare formalmente il ministro dell'Interno affinché chiarisca, alla luce della sentenza di Trento, quali misure concrete intenda adottare per porre fine a questa situazione su tutto il territorio nazionale. Torino non può aspettare che Roma si decida".