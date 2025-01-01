Torino ricorda De Michelis "ministro del Lavoro per la crescita"

"L'esperienza di De Michelis ha rappresentato uno dei grandi tentativi di governare in modo strategico la trasformazione sociale ed economica del Paese e il dibattito aperto in quegli anni parla ancora al nostro presente". Con queste parole Stefania Craxi ha aperto questa mattina i lavori del convegno di studi 'Gianni De Michelis. Un ministro del Lavoro per la crescita' promosso dalla Fondazione Bettino Craxi a Torino, "città che è stata uno dei centri di trasformazione della società". Craxi ha ricordato De Michelis come un uomo "che ha sempre saputo anticipare il futuro, uno degli interpreti politici del tentativo di governare la modernizzazione di quegli anni senza sfibrare la coesione e protezione sociale. Un riformismo - ha aggiunto - che è un tentativo di non subire il cambiamento ma governarlo mantenendo come bussola il primato della politica". Temi citati anche dal sindaco Stefano Lo Russo, secondo cui De Michelis "consegna all'oggi due fondamentali elementi: una concezione della politica che non subisce il cambiamento ma prova a governarlo e una concezione della politica che prova a declinare un modello sociale di sviluppo per la società che parte dalla dimensione del contrasto alle povertà attraverso un Paese, un sistema, uno Stato che favorisce le occasioni di sviluppo per le imprese. Un moderno modo di concepire la politica che vede sviluppo e inclusione sociale come due facce della stessa medaglia". Anche il presidente della Regione Alberto Cirio ha sottolineato l'attualità dell'azione di De Michelis, in particolare quella di "una politica che sappia decidere e fare delle scelte. Oggi, per certi versi, viviamo un momento simile a quello di De Michelis e la politica deve fare scelte che per molto tempo non ha fatto".