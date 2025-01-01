Centro del Meisino, Comune Torino avvia confronto col Coni sulla gestione

La Città di Torino ha avviato un confronto con il Coni Piemonte, in seguito alla manifestazione di interesse per la gestione del futuro Centro per l'educazione sportiva e ambientale del Meisino. La giunta comunale ha preso atto della proposta, ritenuta meritevole di approfondimento e l'amministrazione procederà ora con le necessarie verifiche, per valutarne la coerenza con gli indirizzi strategici della Città e con il quadro normativo, con particolare attenzione al Regolamento delle Aree Protette del Po piemontese e con le linee guide per la gestione del Centro, in corso di definizione da parte della Città in collaborazione con l'Ente di gestione. Il Coni propone un modello organizzativo capace di valorizzare il coinvolgimento delle federazioni sportive, degli enti di promozione e del mondo associativo, favorendo attività formative, eventi e momenti di coordinamento del sistema sportivo regionale. "Il Centro del Meisino - sottolinea l'assessore allo Sport, Domenico Carretta - rappresenta molto più di una nuova infrastruttura sportiva: è un investimento sul futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. L'obiettivo è creare uno spazio in cui i giovani possano vivere lo sport in modo consapevole, sviluppando competenze, valori e senso di appartenenza al territorio, in un equilibrio concreto tra pratica sportiva e tutela ambientale. Il confronto con il Coni Piemonte va in questa direzione". I lavori per il Centro saranno completati entro giugno e seguiranno le attività organizzative necessarie per garantirne una piena funzionalità "nel rispetto degli obiettivi di inclusione, sostenibilità e promozione della pratica sportiva".