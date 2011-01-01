Monumenta Italia in piazza San Carlo, donne e memoria pubblica

L'arte contemporanea esce dagli spazi museali e incontra la città. Fino al 6 luglio, il progetto Monumenta Italia/Cantiere Madama, collegato alla mostra MonumenTO. Torino Capitale. La forma della memoria ospitata a Palazzo Madama, approda sotto i portici di piazza San Carlo con una mostra diffusa composta da quattordici banner. Obiettivo dell'iniziativa, ideata dall'artista Irene Pittatore nell'ambito del public program della mostra, è quello di invitare cittadini e visitatori a riflettere sulla scarsa presenza di monumenti dedicati alle donne e realizzati da donne negli spazi pubblici italiani. Il progetto trae origine da Monumentale dimenticanza, ricerca promossa nel 2019 dal Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile Aps per censire monumenti, statue e fontane dedicate a figure femminili nei comuni piemontesi. Le immagini esposte raccontano le azioni partecipative sviluppate a Torino, Novara e Savona attraverso affissioni urbane, performance e cantieri fotografici diffusi. Tra queste trova spazio anche A Week-Long Monument (The Ice Plinth), la performance realizzata da Pittatore a Torino nel 2024 su un basamento di ghiaccio, simbolo della fragilità e della trasformazione della memoria pubblica. L'obiettivo è stimolare un dibattito sull'efficacia della forma monumentale nel rappresentare la complessità della società contemporanea e nel restituire visibilità a storie e contributi femminili spesso rimasti ai margini della narrazione ufficiale. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente inviando riflessioni e proposte tramite il Qr code presente sui banner. I contributi raccolti confluiranno nella prossima edizione del catalogo Monumenta Italia, che accompagnerà le future tappe del progetto.