POLITICA & SANITÀ

Italia malata d'Europa: "Sanità peggiorata". Sulle liste d'attesa il Piemonte "inventa" i quadranti

Tempi di attesa troppo lunghi e costi per i pazienti aumentati. Il severo giudizio nelle "Raccomandazioni" di Bruxelles. Il trasferimento dati al nuovo Cup piemontese (forse) pronto a gennaio. I piani dell'assessore e le indicazioni di Agenas

“Negli ultimi anni in Italia l’accesso all’assistenza sanitaria è peggiorato”. Ad affermarlo, mettendolo nero su bianco nelle raccomandazioni appena inviate al nostro Paese, è la Commissione Europea, che non fa sconti in un’analisi impietosa dalla quale emerge come “i servizi pubblici di assistenza sanitaria siano caratterizzati da liste d’attesa sempre più lunghe, le spese a carico dei pazienti siano nettamente superiori alla media dell’Unione Europea e vi siano grandi disparità territoriali nell’erogazione dell’assistenza, oltre a carenze di personale sanitario”.

Il documento, che si basa anche sulle rilevazioni effettuate nei primi mesi dell’anno e indica tra le soluzioni “la riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, che dovrebbe essere attuata in sinergia con quella ospedaliera”, arriva sul tavolo del Governo negli stessi giorni in cui è proprio la maggioranza di centrodestra a frenare bruscamente sulla riforma predisposta dal ministro Orazio Schillaci.

Bacchettate europee

Insomma, a Roma si ferma ciò che Bruxelles chiede invece di accelerare. E anche questo non può che rappresentare un problema ulteriore, soprattutto alla luce del Pnrr, sul quale presto si dovranno tirare le somme. Lì si vedrà se saranno davvero sufficienti le certificazioni sull’avvenuto completamento delle Case e degli Ospedali di comunità che le Asl hanno prodotto nelle ultime settimane.

Ma ancor più saranno i servizi che in quelle strutture verranno forniti ai pazienti a misurare l’efficacia di un piano costato miliardi di euro (in parte a fondo perduto, ma in parte a debito) e che, al momento, presenta più di un’incognita sulle prestazioni effettivamente erogate. Se queste finiranno per essere un doppione di quelle che i cittadini già ottengono negli ambulatori dei medici di famiglia, alla fine si tratterà soltanto di bussare a una porta anziché a un’altra senza che l’assistenza migliori concretamente, dopo aver speso una valanga di denaro e prevedendo di spenderne ancora molto per far funzionare il sistema delineato dal Pnrr.

Cup, tempi lunghi

Tutto questo mentre la questione delle liste d’attesa continua a rimanere irrisolta, tra soluzioni reali e ipotetiche che si accavallano in una corsa nella quale gli annunci sembrano sovrastare le misure concrete. È ancora la Commissione Europea a richiamare la necessità di “dare piena attuazione al piano di gestione delle liste d’attesa (...) anche grazie a migliori meccanismi di raccolta dei dati” e adottando misure “che stabiliscano gli orientamenti tecnici per i Cup regionali”.

Cup che, nel caso del Piemonte, non rappresenta affatto una voce positiva sul fronte dei tempi d’attesa, visto che l’attesa più lunga è proprio quella che si protrae ormai da anni per vedere finalmente in funzione il fin troppo annunciato nuovo sistema. Tra intoppi, ritardi, gare e ricorsi – il tutto condito dall’immancabile evocazione dell’intelligenza artificiale come panacea – pare che la complessa migrazione dei dati dall’attuale al nuovo sistema non sarà completata prima della fine dell’anno, più probabilmente all’inizio del prossimo.

Poi non resterà che sperare che non si presentino ulteriori ostacoli e che prenotare una visita o un esame non continui a essere un’impresa, non di rado impossibile. Naturalmente il Cup non è la sola causa dei disagi per i piemontesi. Il tema della gestione delle agende – quelle delle prestazioni erogate gratuitamente o con il solo pagamento del ticket, così come quelle fornite a pagamento in regime di intramoenia – resta ancora da affrontare e definire compiutamente.

Nel frattempo, dal vertice politico della sanità piemontese non si risparmiano ulteriori annunci sulle soluzioni da mettere in campo per ridurre le liste d’attesa, sulle quali, peraltro, il ministero della Salute e l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) hanno predisposto un nuovo piano particolarmente dettagliato, ora al vaglio della Conferenza delle Regioni.

La “quadratura” di Riboldi

Nel suo messaggio domenicale l’assessore alla Sanità Federico Riboldi spiega che “con la nuova strategia a quadranti miriamo ad abbattere le prestazioni con più attesa”. Un annuncio (un altro...) che, insieme alle aspettative, ha suscitato più di un interrogativo.

Proprio la definizione di “quadrante” – introdotta anni fa nella sanità piemontese per raggruppare province confinanti o comunque vicine al fine di fare massa critica negli acquisti – parrebbe indurre a pensare a un sistema che, per ridurre le attese, possa prevedere l’erogazione della prestazione da parte di aziende sanitarie e ospedaliere diverse da quella competente per territorio. Perché un conto è indirizzare il cittadino al Mauriziano piuttosto che alle Molinette, altro è prevedere uno spostamento oltre i confini della provincia, salvo casi di particolare complessità o gravità.

Le indicazioni di Agenas

Un’eventualità della quale, peraltro, non si trova traccia nel piano dell’Agenas appena citato. Vi si legge chiaramente che “per il cittadino è esigibile il diritto di avere la prestazione nei tempi massimi e l’Azienda sanitaria di appartenenza del paziente è tenuta a garantire tale diritto attivando i percorsi di tutela, senza che la ricerca di soluzioni alternative debba ricadere sul cittadino”.

Specificando ulteriormente il concetto, il documento elenca i possibili interventi: dalla “riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna” all’“incremento delle ore degli specialisti ambulatoriali interni”. Inoltre è previsto che “le direzioni generali aziendali abbiano la possibilità di acquistare prestazioni dal professionista erogate in regime libero-professionale”. Ancora, “è possibile annoverare il ricorso ad accordi con le Aziende ospedaliere e i privati accreditati che insistono nell’ambito di garanzia”. Tutto questo, si presume, senza prevedere “trasferte” per i pazienti.