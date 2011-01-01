PALAZZO LASCARIS

Polemiche sul post di Nicco: bagarre in Consiglio Regionale

Il presidente dell'aula apre la seduta provando a chiarire la sua posizione, ottenendo solo l'effetto contrario: le opposizioni lo attaccano, Riva Vercellotti (FdI) prende le sue difese e si scontra con Ravinale (Avs). Approvato il ddl Protezione Civile

Chi deve dirigere i lavori finisce per accendere la miccia della bagarre. Così la seduta del Consiglio regionale del Piemonte questa mattina si è trasformata in un acceso scontro politico attorno al presidente dell’assemblea, Davide Nicco, finito nel mirino delle opposizioni dopo il controverso post pubblicato ieri sull'indagine per presunta violenza sessuale che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

Dopo il botta e risposta a distanza delle ultime ventiquattro ore, il caso è approdato in Consiglio, dove il tentativo di chiarimento di Nicco ha prodotto l’effetto opposto, innescando una polemica che ha portato alla sospensione dei lavori e a un acceso confronto proseguito anche fuori dall’aula.

Tentativo (non riuscito) di chiarimento

Al centro della polemica restano alcuni passaggi del post pubblicato dal presidente del Consiglio regionale, in particolare il riferimento alla “scusa della lotta al patriarcato” e il suggerimento di “lasciare sempre la porta aperta” quando si riceve in ufficio una donna che non si conosce.

Davanti ai consiglieri, Nicco ha provato a precisare il senso delle proprie parole: “Sono state costruite interpretazioni capziose e fuorvianti, non rispettose del senso effettivo delle mie parole”, ha affermato. Il presidente ha sostenuto di non aver espresso alcun giudizio sulla vicenda che riguarda Silvestro né sulla persona che ha presentato la denuncia, ribadendo piuttosto la necessità di evitare processi mediatici prima dell'accertamento dei fatti.

“In Italia si crea una sproporzione mediatica quando l'accusa viene rivolta a una persona nota: viene giudicata colpevole prima della sentenza o addirittura prima che inizino le indagini”, ha detto Nicco, sottolineando i possibili danni reputazionali per chi dovesse risultare innocente.

Opposizioni all'attacco

Spiegazioni che non hanno convinto affatto le minoranze, ma se possibile hanno finito per peggiorare la situazione. La capogruppo del Partito Democratico Gianna Pentenero ha parlato della necessità di “una chiara assunzione di responsabilità e una richiesta di scuse”, sostenendo che chi ricopre incarichi istituzionali debba contribuire a costruire fiducia e non ad alimentare stereotipi o pregiudizi.

Più ruvida, come nel suo stile, la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, che ha accusato Nicco di aver scritto il post senza riflettere sulle conseguenze delle proprie parole: “Non ha collegato il cervello alle mani prima di scrivere”, ha affermato, sostenendo che il messaggio trasmesso finisca per rappresentare le donne come potenziali accusatrici da cui difendersi preventivamente.

FdI lo difende

La replica della maggioranza è arrivata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Riva Vercellotti, che ha accusato le opposizioni di adottare due pesi e due misure.

Nel suo intervento, Riva Vercellotti ha richiamato il caso che nei mesi scorsi aveva coinvolto l’ex assessore regionale Elena Chiorino – dimessasi per l’affaire Bisteccheria – parlando di “gogna mediatica alimentata anche da esponenti del centrosinistra”. Da qui l’affondo contro le minoranze, accusate di essere garantiste o giustizialiste a seconda della convenienza politica e di “andare a braccetto con persone che obbligano le bambine di 13 anni a mettere il velo”.

Scontro e sospensione

Le parole di Riva Vercellotti hanno immediatamente alzato il livello di tensione in aula: a innescare il momento più acceso della mattinata è stata la richiesta di intervento per fatto personale avanzata da Alice Ravinale dopo le parole del capogruppo di FdI. Di fronte al diniego della presidenza, la capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra ha protestato con forza con la presidenza e con il collega, provocando la sospensione della seduta.

La discussione è poi proseguita fuori microfono e successivamente nella sala dei capigruppo, dove Ravinale e Riva Vercellotti hanno continuato a confrontarsi duramente, affiancati dalle altre rappresentanti delle opposizioni. Uno scontro che ha certificato quanto il caso Nicco sia ormai diventato terreno di scontro politico, andando ben oltre il contenuto originario del post.

Via libera al ddl Protezione civile

Dopo la sospensione e il raffreddamento degli animi, il Consiglio è tornato a riunirsi per l’esame del disegno di legge sulla Protezione civile, proposto dalla giunta guidata da Alberto Cirio e approvato dalla maggioranza di centrodestra.

A sostenere il provvedimento è stata anche Stati Uniti d’Europa, con la capogruppo Vittoria Nallo, relatrice di minoranza del testo, che ha motivato il voto favorevole come un atto di responsabilità verso amministratori locali e cittadini: “Il nostro è un voto a favore del Piemonte, non di questa maggioranza”, ha dichiarato Nallo, sottolineando come la Regione abbia impiegato otto anni per adeguarsi al Codice nazionale della Protezione civile del 2018.