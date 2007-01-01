TRAVAGLI DEMOCRATICI

Odissea nello Spazio (pubblico): da Esposito a Vernetti, ecco chi in Piemonte segue Picierno

Non una corrente ma una piattaforma politica centrista ed europeista. La creatura lanciata dalla vicepresidente del Parlamento europeo, uscita dal Pd, macina adesioni. E a Torino riporta in scena protagonisti della travagliata stagione riformista

Se il Partito Democratico pensava di archiviare la fuoriuscita di Pina Picierno come l’ennesimo mal di pancia interno, i numeri delle prime ore raccontano un’altra storia. In pochi giorni dalla rottura con il Nazareno, la vicepresidente del Parlamento Europeo ha raccolto già oltre 8.660 adesioni a Spazio Pubblico. Tradotto in velocità di crociera: quasi cento iscritti all’ora. Un risultato che va oltre la fisiologica curiosità per una nuova iniziativa politica e che suggerisce come, nel vasto arcipelago del riformismo orfano, qualcuno stesse davvero aspettando un approdo.

Picierno insiste nel dire che non si tratta dell’ennesima corrente in cerca d’autore né di una sigla destinata a occupare un trafiletto nella già affollata collezione del centrismo italiano. L’ambizione è più ampia: costruire un soggetto europeista, liberaldemocratico e riformista che non si riconosce né nel campo largo schleiniano né nelle ricette del centrodestra. A leggere le prime adesioni, almeno una parte del vecchio ceto politico moderato sembra aver preso sul serio l’invito.

Il Piemonte c’è

Non è un caso che tra i primi a salire a bordo di Spazio Pubblico ci siano diversi nomi piemontesi. Una geografia politica che racconta molto più delle semplici adesioni individuali. Perché in terra allobroga il riformismo è tramortito ma cova ancora una speranza: si è frammentato, disperso, talvolta mimetizzato dentro altre esperienze, ma continua a cercare una rappresentanza.

Tra i primi firmatari spicca Gianluca Susta. Una biografia politica che attraversa quasi per intero la storia del cattolicesimo democratico degli ultimi trent’anni: Democrazia Cristiana, Partito Popolare, Margherita, Pd e poi Scelta Civica eAzione. Sindaco di Biella, parlamentare, eurodeputato e vicepresidente della Regione ai tempi di Mercedes Bresso. Rutelliano prima, montiano poi, calendiano forse senza mai esserlo del tutto. Uno che ha cambiato spesso insegna ma raramente collocazione politica, rimanendo sempre nello stesso quadrante moderato, europeista e riformista. Non sorprende che abbia riconosciuto nel progetto di Picierno un habitat naturale. Ma il dato più interessante riguarda forse la ricomposizione di una vecchia diaspora.

Il ritorno dei rutelliani

Tra gli aderenti figurano infatti anche Giorgio Merlo e Gianni Vernetti. Due percorsi diversi ma accomunati dalla lunga navigazione nel centrosinistra moderato.

Merlo, quattro legislature tra Ppi, Ulivo, Margherita e Pd, non siede a Montecitorio dal 2013 ma non ha mai davvero lasciato la politica. Ex sindaco di Pragelato, editorialista e saggista prolifico e animatore instancabile dell’area cattolico-democratica, nel 2022 aveva tentato il rientro in Parlamento con il Terzo Polo. Senza successo. Chissà che il prossimo giro non possa offrirgli una nuova occasione.

Più romanzesca la traiettoria di Vernetti. Figlio di una storica esponente socialista, gioventù barricadera in Lotta Continua, poi tra i protagonisti della stagione verde torinese e assessore allo Sviluppo sostenibile nella Torino di Valentino Castellani, quando la città si raccontava come laboratorio europeo della trasformazione post-industriale. Da lì il salto romano con la Margherita e soprattutto il rapporto quasi mistico con Francesco Rutelli. Un sodalizio che lo porterà fino alla Farnesina, da sottosegretario agli Esteri nel secondo governo Prodi. Sono gli anni in cui nasce il soprannome di “Kissinger della Crocetta”, aggiornato successivamente in “Luttwak di via della Rocca”, per quella sua irrefrenabile passione nel disegnare scenari geopolitici davanti a un aperitivo.

Fondatore del Pd nel 2007, Vernetti fu anche tra i primi a lasciarlo appena due anni dopo seguendo la scissione rutelliana. Poi la rottura con Rutelli, l’avventura di Api, il ritorno tra i democratici e infine l’uscita dalla politica attiva. Almeno formalmente. Perché negli ultimi mesi il suo nome è tornato a circolare con insistenza negli ambienti centristi e non è un mistero che Carlo Calenda continui a considerarlo una figura spendibile. L’adesione a Spazio Pubblico conferma che il vecchio Luttwak di via della Rocca ha deciso di riaffacciarsi alla finestra.

Il battagliero Esposito

Tra i nomi di maggior peso compare anche Stefano Esposito. E qui il valore dell’adesione va oltre la semplice collocazione politica. Ex senatore Pd, volto storico del fronte favorevole alla Tav Torino-Lione, Esposito rappresenta da anni una delle figure più battagliere ma anche più riconoscibili del riformismo piemontese. La sua storia recente è stata segnata soprattutto da un lungo calvario giudiziario. Sono stati 2.589 giorni trascorsi da indagato. Oltre sette anni di inchieste, 32 mila intercettazioni, accuse di corruzione, turbativa d’asta e traffico di influenze finite una dopo l’altra nel nulla. Il tribunale di Roma ha stabilito che non mise mai a disposizione la propria funzione parlamentare e ha chiuso definitivamente una vicenda che resta uno dei più clamorosi casi di malagiustizia politica degli ultimi anni.

Non stupisce che proprio Esposito, protagonista anche della battaglia per il Sì al recente referendum sulla giustizia, abbia trovato sintonia con un progetto che rivendica garantismo, europeismo e cultura riformista.

L’ombra lunga sul Pd

Le adesioni piemontesi sono soltanto una parte di un elenco che comprende figure come Anna Paola Concia, Marco Taradash, il virologo Roberto Burioni, l’ex direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori e numerosi amministratori locali. Ma per il Pd il segnale politico arriva soprattutto dalla qualità dei nomi che stanno rispondendo all’appello. Non tanto transfughi in cerca di collocazione, quanto esponenti di quella tradizione ulivista, popolare, liberal e riformista che negli ultimi anni ha progressivamente smesso di riconoscersi nella linea del partito.

Picierno individua nell’alleanza strutturale con Giuseppe Conte il punto di rottura. Per lei il campo largo è diventato “una categoria dello spirito”, incapace di definire una comune idea di Italia, Europa e politica estera. Non a caso colloca il suo movimento al centro e dentro la famiglia europea di Renew Europe, guardando esplicitamente all’esperienza francese di Raphaël Glucksmann e del suo Place Publique.

Resta da capire se Spazio Pubblico sarà davvero l’inizio di qualcosa o soltanto l’ennesimo tentativo di ricostruire il centro riformista italiano. Per ora, però, il dato politico è evidente: in Piemonte, terra che per decenni ha rappresentato il laboratorio del cattolicesimo democratico e del riformismo ulivista, la chiamata di Picierno ha trovato ascolto. E non tra gli ultimi arrivati.