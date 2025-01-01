Tifoso Juve ferito al derby dimesso dall'ospedale Molinette

Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso nel pomeriggio dall'ospedale Molinette di Torino, come anticipato dal padre all'ANSA. Secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere, il decorso clinico è stato positivo e il paziente presenta buone condizioni neurologiche. Nella giornata di oggi è stata inoltre sciolta la prognosi. Basoccu era stato ricoverato dopo il grave trauma cranico riportato durante gli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il trentaseienne dovrà tornare alle Molinette tra due o tre settimane per un nuovo ricovero finalizzato a completare l'iter terapeutico legato al trauma cranico. Nel frattempo il padre Pierluigi e la madre Maria Teresa, come avviene ormai quotidianamente dal giorno del ricovero, sono in arrivo a Torino per accompagnare il figlio nel giorno delle dimissioni.