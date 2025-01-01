URNE VIRTUALI

Coalizioni con il mal di pancia: Vannacci indigesto, Renzi pesa

Il generale vale almeno due punti: con lui il centrodestra sale al 47,1% e supera il Campo Largo, senza scende al 42,6% e finirebbe dietro al centrosinistra. Ma anche Schlein ha i suoi guai: un quarto degli elettori non digerisce l'alleanza e l'ex premier è inviso al M5s

Alla fine, il mondo si è rimesso diritto soltanto per scoprire che era il centrodestra a essersi capovolto. Roberto Vannacci, diventato fenomeno editoriale con Il mondo al contrario e stoltamente imbarcato da Matteo Salvini nella Lega sfidando mugugni e resistenze interne, rischia di diventare colui che potrebbe decidere la prossima legislatura. Un risultato che ha qualcosa di paradossale: più cresce la distanza politica dal generale, più aumenta il costo di lasciarlo andare.

È quanto emerge dall’ultimo Radar Swg che dedica la sua apertura proprio alle coalizioni e fotografa un quadro che, a poco più di un anno dal voto, appare tutt’altro che definito. Se il Campo Largo continua a sembrare una costruzione precaria, il centrodestra scopre invece di avere un problema che porta nome, cognome e grado militare.

Ago della bilancia

La simulazione di Swg è impietosa nella sua semplicità. Se Futuro Nazionale entra nella coalizione di centrodestra insieme a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, lo schieramento raggiunge il 47,1%, mentre il Campo Largo si ferma al 45,1%. Due punti secchi di vantaggio. Se invece Vannacci corre da solo, il quadro si ribalta: il centrodestra scende al 42,6%, il Campo Largo sale al 45%, mentre Futuro Nazionale raccoglie un robusto 5,2%. In altre parole: senza accordo il generale sottrae abbastanza voti da consegnare la vittoria agli avversari.

La morale è quasi brutale: Vannacci non è indispensabile per governare il Paese, ma potrebbe esserlo per impedire alla destra di perderlo. Non a caso Swg parla esplicitamente di “ago della bilancia” e sottolinea come, allo stato attuale, l’accordo con Futuro Nazionale consegnerebbe la vittoria al centrodestra, mentre la corsa autonoma favorirebbe il centrosinistra allargato.

La base spinge, i vertici frenano

Il dato forse più interessante riguarda però gli elettori del centrodestra. Mentre nei palazzi della politica il dibattito sull’opportunità di imbarcare il generale continua a dividere, la base sembra avere già deciso. Il 35% degli elettori di centrodestra ritiene che Futuro Nazionale debba stare nella coalizione perché appartiene naturalmente a quell’area politica. Un altro 28% pensa che l’alleanza sia necessaria anche se il partito di Vannacci è poco affine agli altri partner, pur di evitare una vittoria del centrosinistra. Totale: 63% favorevole all’ingresso del generale nella coalizione. I contrari sono appena il 21%: il 12% preferirebbe tenere Futuro Nazionale fuori dalla coalizione e un ulteriore 9% lo escluderebbe categoricamente.

Numeri che spiegano perché, nonostante le irritazioni di molti dirigenti di Fratelli d’Italia e soprattutto di Forza Italia, l’ipotesi di una rottura definitiva con Vannacci continui a sembrare politicamente rischiosa. Swg registra infatti anche una quota di elettori del centrodestra che guarda con insofferenza alla presenza del generale, ma non abbastanza da trasformarla in maggioranza. Le resistenze più forti continuano ad arrivare dall’universo berlusconiano. Marina Berlusconi, commentando il recente trasloco di alcuni parlamentari azzurri verso Futuro Nazionale, ha liquidato la vicenda come il risultato di “errori del passato” nella selezione della classe dirigente, una frase letta da molti come una bocciatura della gestione di Antonio Tajani. Del resto, tra la destra liberal-europeista rivendicata dagli azzurri e quella sovranista, nostalgica e muscolare del generale, la convivenza appare tutt’altro che semplice.

Il Campo Largo? Largo sì, ma non troppo

Dall’altra parte del campo il quadro è meno rassicurante di quanto potrebbe sembrare leggendo il semplice confronto tra coalizioni. Sulla carta Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, +Europa e Avanti Psi arrivano complessivamente al 46,3%. Ma quando vengono presentati come un’unica coalizione, il consenso scende al 45,1%. Segno che una parte degli elettori continua a storcere il naso davanti alla convivenza forzata tra ex renziani, grillini, riformisti e sinistra radicale.

Tra gli stessi elettori del Campo Largo il 67% approva la coalizione: il 17% perché considera i partiti compatibili e il 50% perché, pur giudicandoli molto diversi, ritiene necessario stare insieme per battere il centrodestra. Resta però un consistente 24% di contrari. Il 19% vorrebbe escludere qualche partito e il 5% preferirebbe che ciascuno corresse per conto proprio. Una diffidenza che non nasce dal nulla. Le recenti amministrative hanno infatti confermato un fenomeno già osservato in altre tornate: gli elettori pentastellati sono assai meno disciplinati di quelli democratici nei trasferimenti di voto e non sempre sostengono i candidati del Pd nei ballottaggi. Anzi, spesso votano pure esponenti di centrodestra.

Una fragilità che pesa tanto più perché si intreccia con la partita della leadership. Sullo sfondo resta infatti aperta la competizione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte per la futura premiership del fronte progressista, con l’ipotesi di primarie di coalizione e alcuni sondaggi che vedono addirittura l’ex premier in vantaggio sulla segretaria dem.

E qui emerge il sospettato speciale: Italia Viva. Tra coloro che vorrebbero alleggerire la coalizione, l’11% indica proprio il partito di Matteo Renzi come primo candidato all’espulsione. Seguono Movimento 5 Stelle (6%), +Europa (5%), Avs (4%), Avanti Psi (3%) e perfino il Pd, citato appena dall’1%. Negli ultimi giorni è stata proprio la torinese Chiara Appendino a riaprire il fuoco contro l’ex Rottamatore, definendolo il politico “più inaffidabile in assoluto”, paragonandolo addirittura a Loki degli Avengers “perché non riesce a non tradire” e sostenendo che la sua presenza farebbe perdere più voti di quanti ne porterebbe. “Preferisco lasciare a casa Renzi piuttosto che i nostri elettori”, ha tagliato corto l’ex sindaca di Torino. Parole che spiegano meglio di qualsiasi tabella perché, nonostante il Campo Largo sia dato competitivo, una parte della sua base continui a guardare all’alleanza con più rassegnazione che entusiasmo. Insomma, il Campo Largo continua a esistere più per necessità che per amore.

Verso una vittoria di Pirro?

Forse il dato più interessante è quello che riguarda le aspettative degli italiani. Il 35% prevede una vittoria del centrodestra: 17% netta e 18% senza una maggioranza realmente solida. Il 18% scommette invece sul centrosinistra. Ma la quota più consistente è quella degli scettici: il 21% immagina una sostanziale parità tra gli schieramenti e il 26% non sa cosa aspettarsi.

Insomma, la percezione diffusa non è quella di una cavalcata trionfale di qualcuno, bensì di una competizione bloccata, dove il rischio di una vittoria senza numeri sufficienti a governare è tutt’altro che remoto. Swg parla di “pareggio o vittoria di Pirro”. Ed è forse proprio questa l’immagine che emerge dal sondaggio. Un centrodestra che resta favorito, ma soltanto se riesce a tenersi dentro il suo generale ribelle. Un Campo Largo che appare competitivo, ma continua a perdere qualche pezzo ogni volta che prova a presentarsi come coalizione.

E un Paese che osserva la partita senza vedere, per ora, alcun vincitore annunciato. Perché, a un annetto dal voto, il quadro presenta una destra che potrebbe aver bisogno di un alleato che fatica a sopportare e una sinistra che continua a inseguire un’unità che i suoi stessi elettori non sembrano considerare naturale. Il resto, dalle candidature ai programmi, più che le coalizioni sembrano ancora in costruzione le reciproche convenienze. E non sempre coincidono.