PALAZZO LASCARIS

Voucher scuola, ricreazione infinita. Ogni anno la solita manfrina

La delibera che ridisegna i criteri dei contributi per studenti e famiglie si arena sotto il peso di 570 emendamenti. Scontro tra centrodestra e opposizioni sui nuovi parametri. La maggioranza parla di ostruzionismo, le minoranze denunciano favori per le paritarie

Tutto rimandato sui voucher scuola. La seduta odierna del Consiglio regionale del Piemonte si è chiusa senza l’approvazione della delibera, travolta da una montagna di emendamenti presentati dalle opposizioni – 570 in totale – e dalla richiesta di rinvio in Commissione Bilancio. La maggioranza di centrodestra ha risposto parlando di un “capriccio della minoranza”, accusando le opposizioni di mettere a rischio il bonus per oltre 70 mila famiglie piemontesi.

La delibera proposta dalla Giunta guidata da Alberto Cirio – con la delega oggi nelle mani dell’assessore all’Istruzione Daniela Cameroni, succeduta a Elena Chiorino – modifica i criteri di ripartizione dei voucher scuola A e B, in un modo che le opposizioni giudicano squilibrato.

Il voucher B, destinato a libri di testo, trasporti e materiale didattico per gli studenti delle scuole statali, vedrebbe abbassarsi la soglia Isee di accesso da 26 mila a 15.748 euro, con una riduzione degli importi per le singole fasce di reddito. Sparirebbe anche la maggiorazione del 30% prevista per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

In direzione opposta si muove il voucher A, relativo all’iscrizione alle scuole paritarie: la soglia Isee salirebbe da 26 mila a 30 mila euro, allargando la platea dei potenziali beneficiari. Per il Movimento 5 Stelle e Avs si tratta di una riscrittura delle priorità a danno delle famiglie più povere e a favore del sistema delle paritarie.

Le critiche

«La destra penalizza le famiglie che mandano i figli alla scuola pubblica», strombazza la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato, ricordando che i voucher scuola generano ogni anno «migliaia di esclusi» e che l’ultima graduatoria, lo scorso anno, è uscita il 27 novembre, ben oltre l’avvio dell’anno scolastico.

Una circostanza che, secondo le opposizioni, smonta l’argomento dell’urgenza agitato dalla maggioranza: ci sarebbe tempo, sostiene Alice Ravinale di Avs, per ritirare il provvedimento e riproporlo sulla base dei vecchi criteri, trovando nel frattempo le risorse necessarie a coprire anche le oltre 65 mila famiglie che oggi restano escluse dal voucher B.

La difesa

La maggioranza respinge questa lettura. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti e i colleghi di maggioranza Paolo Ruzzola (Forza Italia), Silvio Magliano (Lista Cirio) e Fabrizio Ricca (Lega) parlano di una «contrapposizione ideologica al merito» e sostengono che il ritardo nell’approvazione rischi concretamente di far slittare l’accesso al contributo a lezioni già iniziate, costringendo le famiglie ad anticipare le spese.

Il lavoro sulla revisione dei criteri viene descritto come un percorso avviato da mesi, in raccordo con l’assessora Chiorino prima e con l’assessora Cameroni poi, con l’obiettivo dichiarato di arrivare alla copertura del 100% delle richieste ammesse e di ampliare la platea dei beneficiari.

Ridimensionamento

La seduta ha offerto anche un secondo fronte di polemica, su un tema contiguo. Dal Pd la capogruppo Gianna Pentenero e la consigliera Emanuela Verzella hanno denunciato le lacune nell’approccio regionale al dimensionamento scolastico, puntando il dito sull’assenza di un confronto strutturato con l’Ufficio scolastico regionale e sulla mancata considerazione della gestione degli organici, dal personale Ata ai Cpia, fino alle scuole serali.

«Invece di governare i processi, si è scelto di comprimere i momenti di approfondimento», hanno affermato le due esponenti dem, richiamando anche le criticità della riforma degli istituti tecnici discussa nella stessa seduta.

La delibera sui voucher resta in calendario. Il centrodestra conta di approvarla in una prossima seduta, ma le opposizioni annunciano che continueranno a chiederne il ritiro o una profonda revisione, a partire dalle centinaia di emendamenti già presentati. Per il momento regna lo stallo.