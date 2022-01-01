Forum Pa, migliora maturità digitale dei comuni italiani grazie al Pnrr

Nel 2026 72 comuni capoluogo raggiungono un buon livello di maturità digitale grazie al completamento dei progetti di innovazione finanziati dal Pnrr. Nel 2025 erano 50. È quanto emerge dall'ottava edizione dell'indagine sulla maturità digitale dei comuni capoluogo realizzata da Fpa e presentata nella seconda giornata del Forum Pa 2026. L'indagine ha analizzato lo stato di avanzamento delle amministrazioni comunali nel loro percorso di digitalizzazione secondo il modello Ca.Re di Deda Next, che definisce alcune dei principali elementi della digitalizzazione della Pa italiana, tra cui l'offerta di servizi online, l'integrazione con le principali piattaforme nazionali, open data e interoperabilità, che comprende anche misurazioni sull'adozione della Ppdn (Piattaforma digitale nazionale dati). Un miglioramento complessivo che si traduce anche in un'ulteriore riduzione dei divari territoriali. Tra le città con un buon livello di maturità ci sono 11 piccole città (meno di 50 mila abitanti), contro le 8 del 2025 e le 3 del 2024 e 24 realtà medio-piccole (tra 50 mila e 100 mila abitanti), contro le 14 del 2025 e le 9 del 2024.