Dl accise, più tempo per la rottamazione dei Comuni

Più tempo per la rottamazione degli enti territoriali. Un emendamento di Forza Italia al dl accise ter sposta dal 15 settembre 2026 al 15 ottobre la data in cui l'agente della riscossione rende disponibili i dati per i debitori, che hanno poi fino al 15 dicembre (non più 31 ottobre) per aderire. Il provvedimento sulla definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta Rottamazione-quinquies, a prima firma di Lotito, è stato recuperato dopo aver ricevuto parere negativo ieri. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 (non più il 31 gennaio) o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027 e dal 2028 anche il 31 gennaio.