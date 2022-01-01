Nova Coop riconosce 4 milioni di euro di premi ai dipendenti

Con la retribuzione di maggio Nova Coop ha erogato ai dipendenti in busta paga premi di risultato per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. L'importo comprende 2,2 milioni di euro di salario collettivo variabile, maturato in relazione ai risultati economici conseguiti dalla cooperativa nel corso dell'esercizio 2025, e i bonus individuali collegati al raggiungimento di specifici obiettivi professionali. Il riconoscimento ha interessato gli oltre 4.500 lavoratrici e lavoratori della cooperativa. Per un dipendente di IV livello full time il valore medio di salario collettivo variabile ammonta a 656 euro. L'importo viene riparametrato in base all'inquadramento individuale. Quest'anno il salario collettivo variabile è stato maturato sulla base del pieno raggiungimento degli indicatori previsti dagli accordi aziendali. Il bilancio si è chiuso a 25,3 milioni di euro di utile, più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. "Il risultato raggiunto nel 2025 conferma la solidità del percorso intrapreso dalla Cooperativa e la capacità di affrontare con efficacia un contesto economico che continua a essere caratterizzato da forte instabilità e cambiamenti continui. Condividere una parte del valore prodotto con le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori significa riconoscere concretamente il contributo che ciascuno ha offerto al raggiungimento di questo traguardo" commenta il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive. "Le sfide che il 2025 ci ha posto di fronte hanno richiesto ancora una volta professionalità, capacità di adattamento e forte senso di appartenenza. L'investimento erogato quest'anno supera complessivamente i 4 milioni di euro e rappresenta il riconoscimento di un contributo collettivo che ha consentito alla Cooperativa di conseguire risultati positivi e di proseguire nel proprio percorso di consolidamento. È un segnale concreto di attenzione verso le nostre persone" aggiunge aggiunge Maura Sammartino, direttrice Risorse Umane di Nova Coop.