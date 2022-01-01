Piemonte e Renania insieme per l'aerospazio del futuro

Il Distretto Aerospaziale Piemonte rafforza la propria strategia di internazionalizzazione con la firma di un Memorandum of Collaboration con AeroSpace.Nrw, il cluster aerospaziale della Renania Settentrionale-Vestfalia. L'accordo è stato sottoscritto a Berlino durante l'Ila Berlin Air Show da Maurizio De Mitri, presidente del Dap, e Harald Cremer, network manager di AeroSpace.Nrw. L'intesa si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra Piemonte e Renania Settentrionale-Vestfalia e punta a favorire la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca dei due territori, tra i più avanzati d'Europa nel settore aerospaziale. Tra gli ambiti di cooperazione figurano l'aviazione sostenibile, la new space economy, i piccoli satelliti, la mobilità aerea avanzata con droni e taxi volanti, oltre allo sviluppo di digital twin e applicazioni di intelligenza artificiale per l'industria. Complessivamente, l'accordo mette in rete due filiere che contano oltre 800 aziende e più di 150 mila addetti. "Questa collaborazione ci consentirà di amplificare le opportunità di innovazione e di rafforzare la presenza delle imprese piemontesi nelle grandi reti di finanziamento europee", spiega De Mitri. Per Cremer, l'intesa rappresenta un passo importante per "rafforzare la competitività dell'industria aerospaziale europea, accelerare la transizione verso un'aviazione sostenibile e creare nuove opportunità di cfreare sinergie tra aziende e organizzazioni di ricerca".