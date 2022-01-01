Gianduiotto Igp: associazioni in Piemonte, Lindt calpesta i territori

Confartigianato Imprese Piemonte e Cna Piemonte esprimono forte preoccupazione per il nuovo ricorso presentato da Lindt & Sprüngli contro il percorso di riconoscimento dell'Indicazione geografica protetta del Gianduiotto. Secondo i presidenti Giorgio Felici e Giovanni Genovesi si tratta di una vicenda che chiama in causa il diritto dei territori a vedere riconosciuta e valorizzata la propria storia produttiva. "Lindt - dichiara Felici - dimostra mancanza di rispetto verso le sue stesse radici, dal momento che fu Paolo Caffarelli a fondare uno dei marchi più famosi nella storia del cioccolato, la Caffarel, partendo da un opificio in Borgo San Donato. Il ricorso della Lindt è coerente con una visione mercantilistica globale che dimentica o addirittura calpesta i territori, le radici e le identità". "Nessuno - - aggiunge Genovesio - mette in discussione il ruolo che le grandi imprese hanno avuto nella diffusione e nella valorizzazione commerciale di questo prodotto. Tuttavia il valore del Gianduiotto nasce molto prima e va molto oltre qualsiasi singolo marchio. Le Indicazioni Geografiche non servono a creare monopoli, ma a riconoscere e tutelare il patrimonio collettivo di un territorio".