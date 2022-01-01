Borghezio, falso che appartengo ad Avanguardia nazionale, querelo La7

"Smentisco la notizia falsa con cui ieri su La7, nella trasmissione di Floris, mi è stata falsamente attribuita l'appartenenza ad Avanguardia nazionale". Lo afferma Mario Borghezio, ex deputato ed ex europarlamentare della Lega, già cofondatore del Patto per il Nord e ora sostenitore di Roberto Vannacci e iscritto a Futuro nazionale. "Ho già dato disposizione all'avvocato Mauro Anetrini, del foro di Torino, di presentare querela - aggiunge -. Mi spiace soltanto che il dottor Cairo dovrà risarcire".