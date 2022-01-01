Istat, l'export sale dell'1,3% nel I trimestre, boom della Toscana

L'export sale nel primo trimestre in tutte le macro-aree dell'Italia, su base congiunturale, mentre rispetto all'anno precedente aumenta solo al Centro, al Sud e nel Nord Ovest. Lo rileva l'Istat che stima un aumento rispetto al trimestre precedente più ampio per il Sud e Isole (+13,1%) e per il Centro (+7,2%), più contenuto per il Nord-ovest (+1,5%) e per il Nord-est (+0,8%). Su base annua, a fronte di una crescita media nazionale in valore dell'1,3%, è in forte crescita il Centro, dove l'incremento raggiunge il 13,8% trainato dalla Toscana. Questa segna +30,2% per effetto soprattutto delle maggiori vendite di metalli e di articoli farmaceutici. Rispetto all'inizio del 2025 il Sud registra +7,1%, il Nord-ovest +1,3%, il Nord-est -2,4% e le Isole -19%. Oltre alla Toscana, le altre regioni con i migliori risultati sono Abruzzo (+23,5%), Liguria (+20,8%), Basilicata (+18,2%) e Marche (+15,5%), mentre quelle che registrano le flessioni più ampie sono Friuli-Venezia Giulia (-35,4%), Sardegna (-21,1%), Sicilia (-18,1%), Valle d'Aosta (-13,3%) e Lazio (-11,4%). Su Friuli-Venezia Giulia e Lazio pesa la contrazione delle vendite di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli.