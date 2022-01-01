Gdf a Biella per la Fiera di Maggio a Biella, sequestrati 800 prodotti

Quattro denunce e circa ottocento prodotti messi sotto sequestro sono il primo bilancio della campagna di controlli avviata dalla guardia di finanza negli esercizi commerciali di Biella e provincia avviati in occasione della tradizionale 'Fiera di Maggio'. In un negozio di Vigliano Biellese i militari hanno trovato articoli di bigiotteria privi di etichettature con i materiali di cui erano composti: il sequestro, eseguito per la violazione del Codice del consumo, ha riguardato 698 'pezzi' fra anelli, collane, orecchini e gioielli per il piercing. Il titolare è stato segnalato alla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Alla fiera di Biella sono state scoperte 120 magliette da calcio e da basket con loghi contraffatti che rimandavano a squadre sportive e noti bran del settore. Quattro le persone denunciate per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.