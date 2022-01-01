Pichetto, l'acqua è anche una questione di sicurezza nazionale

"L'acqua è una risorsa fondamentale per ciascuno di noi, per l'ambiente e per l'agricoltura, ed è una parte importante del nostro sistema energetico. E il Piemonte lo sa bene. Ma sappiamo bene che non è una risorsa illimitata e che va protetta con una conoscenza approfondita e con una gestione oculata per evitare perdite e sprechi". Lo ha detto questa mattina il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin con un videomessaggio trasmesso al convegno "Le terre d'acqua, innovazione e sostenibilità nel cuore del Piemonte" organizzato a Stroppiana (Vercelli) dalla Fondazione Marazzato. "In questa direzione - ha aggiunto - si inseriscono le numerose azioni e innovazioni su cui il Governo ha deciso di investire. Non abbiamo alternarive all'uso intelligente dell'acqua, anche perché il fabbisogno idrico è destinato a crescere. Anche in relazione alle sfide legate all'innovazione tecnologica: penso ai data center e all'intelligenza artificiale, che necessitano di molta acqua per poter essere raffreddata". "Si tratta - ha ancora detto Pichetto Fratin - anche di una questione di sicurezza nazionale e di autonomia energetica. Motivi per i quali il Governo ha posto l'attenzione sul tema della governance. Il nostro obiettivo è di rendere il sistema più efficiente, con un numero inferiore di gestori per garantire investimenti adeguati". "L'idroelettrico - ha poi detto il ministro - rappresenta una delle nostre principali fonti di energia rinnovabile, la più nazionale. E' una risorsa destinata a mantenere un ruolo strategico, anche nella prospettiva del 2050. In questo contesto è in corso un confronto con l'Unione Europea sul delicato tema delle concessioni, per poter valutare insieme la migliore via da percorrere". "L'acqua - ha concluso - continuerà a rappresentare una priorità strategica dell'azione del Governo, che potrà essere rafforzata solo con la collaborazione di tutte le istituzioni e l'esperienza di tutti i territori. Con uno sforzo comune possiamo rispondere alle sfide del nostro tempo, garantendo un uso dell'acqua più equilibrato".