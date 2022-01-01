Calderone, "dobbiamo togliere l'ossigeno ai caporali"

"Dobbiamo debellare dal mondo del lavoro le condizioni di sfruttamento, dobbiamo togliere l'ossigeno ai caporali". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo al congresso nazionale della Uila, la categoria dell'agroalimentare della Uil. La ministra ribadisce l'impegno sulla sicurezza anche nei campi. "Abbiamo lavorato per rafforzare il nostro potenziale ispettivo: in agricoltura agli inizi del 2023 abbiamo fatto circa 4.500 ispezioni; nel 2025 la vigilanza ordinaria è stata di oltre 10mila realtà ispezionate. Questo non è ancora sufficiente e infatti abbiamo lanciato una campagna straordinaria di ispezioni in agricoltura su tutto il territorio nazionale per il periodo estivo che è quello in cui c'è un maggiore rischio di impiego di manodopera non regolare". Calderone ricorda inoltre una delle recenti misure introdotte per chi denuncia e collabora con le forze dell'ordine: "La regolarizzazione e l'assegno di inclusione corrisposto alle vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato è un atto di giustizia", sottolinea.