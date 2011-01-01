M5S Piemonte, fondi per Ponte Stretto siano destinati a opere davvero utili

"Emergono ombre inquietanti dalle ultime notizie sul Ponte sullo Stretto, con l'apertura a Roma di un'inchiesta per corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e tentativi di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul progetto definitivo. Opacità che confermano tutte le criticità di un progetto partito male e proseguito peggio, che il Movimento 5 Stelle contesta fin dall'inizio per la sua inutilità e, al contempo, per lo sperpero immane di risorse pubbliche, con oltre 13 miliardi di euro previsti per la realizzazione dell'opera. Soldi che il governo Meloni ed il ministro Salvini, se avessero un po' di buon senso, dirotterebbero su tante altre partite nazionali e locali per le quali i cittadini attendono da tempo soluzioni". E' il testo di una nota diffusa da Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, consiglieri regionali M5S in Piemonte. "La nostra regione - osservano - è un chiaro esempio. La situazione del trasporto pubblico è grave, con carenze e criticità strutturali. Le ferrovie piemontesi continuano a registrare soppressioni, disagi e ritardi cronici, e difficoltà enormi vedono protagoniste anche le linee metropolitane di Torino. Mentre il ministro Salvini e il suo governo si intestardiscono su opere fallimentari e pagate a caro prezzo, territori come il nostro sono costretti a patire ogni giorno la profonda inadeguatezza di un sistema di trasporti che penalizza lavoratori, studenti e pendolari. Come Movimento 5 Stelle ribadiamo la necessità di investire immediatamente i fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto in opere davvero utili ai cittadini che, della propaganda di Salvini, non se ne fanno nulla".