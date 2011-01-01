Anci a Calderoli, bloccare iter del Dpcm sui Comuni montani

Bloccare l'iter di adozione del Dpcm sulla nuova classificazione dei Comuni montani, per evitare un impatto economico e sociale negativo sui territori che rischiano l'esclusione. È la richiesta avanzata dall'Anci, a firma del presidente Gaetano Manfredi e del presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti, in Conferenza Unificata dopo l'Informativa del ministro per gli Affari Regionali Calderoli. "Pur ringraziando il ministro per l'informativa fornita - che l'Associazione provvederà a veicolare tempestivamente a tutti i Comuni italiani - che chiarisce molti dubbi e aspetti incerti, l'Anci si fa portavoce del profondo stato di allarme e delle forti preoccupazioni" dei sindaci dei territori che la nuova classificazione taglierebbe fuori. Per questo motivo, Manfredi e Fioravanti chiedono formalmente al ministro di valutare una sospensione immediata dell'iter attuativo del Dpcm, e di andare avanti con l'erogazione delle risorse ai Comuni del vecchio elenco e, se ritiene, di integrarlo con i nuovi Comuni.