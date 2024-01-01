Piemonte e Francia, cresce l'asse economico e industriale

Nel 2025 l'interscambio commerciale tra Italia e Francia ha raggiunto i 112 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2024. La Francia si conferma il secondo partner commerciale dell'Italia, con un saldo positivo per il nostro Paese di 17,6 miliardi di euro. In questo scenario il Piemonte gioca un ruolo di primo piano: la Francia è il principale partner commerciale della regione, che nel 2025 ha registrato esportazioni per 9,2 miliardi di euro e un avanzo commerciale di 3,2 miliardi. Anche Torino contribuisce in modo significativo, con esportazioni pari a 4,4 miliardi di euro. Per valorizzare queste relazioni, l'Ambasciata di Francia in Italia, il Consolato generale di Francia a Milano, Cci France Italie, Unione Industriali Torino e Camera di commercio di Torino hanno promosso il forum "France-Piémont: un axe pour l'innovation industrielle", ospitato da Escp Business School. L'incontro ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico per approfondire le prospettive della cooperazione transfrontaliera e individuare nuove opportunità di sviluppo nei settori strategici dell'intelligenza artificiale, della mobilità, dello spazio e del lusso. "Il Piemonte rappresenta un territorio naturale di questa cooperazione", ha sottolineato l'ambasciatrice di Francia in Italia Anne-Marie Descôtes, evidenziando il valore di una collaborazione sempre più stretta tra i due Paesi.