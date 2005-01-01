Pichetto, Ets va tarato rispetto le condizioni attuali

"Ne ho parlato pochi minuti fa con la commissaria Ribera. Non è tanto questione di rinvio tanto quanto una definizione di taratura rispetto le condizioni attuali. L'Ets è un'esperienza iniziata nel 2005: ha dato risultati importanti sul fronte della decarbonizzazione, sul fronte dell'innovazione e anche come stimolo all'innovazione tecnologica. Chiaramente si tratta di andare a tarare sia i benchmark sia le modalità di intervento rispetto alla situazione dell'equilibrio europeo, ma anche della competitività dell'Europa nei confronti del resto del mondo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine della cerimonia del PoliTo Foresight and Innovation International Award conferito a Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione europea.