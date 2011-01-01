Carnevali nuovo ad e dg della Juventus

Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club, lo ha annunciato la Juventus attraverso una nota ufficiale. "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero" si legge nel comunicato della società bianconera.