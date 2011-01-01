LA SACRA RUOTA

Stellantis targata "made in Europa"

La proposta ai parlamentari Ue: 70% delle auto vendute e 70% del valore prodotti nell'Unione. L'asse con Volkswagen e Renault per riportare investimenti e filiere nel continente. E proteggere il settore dall'assalto dei veicoli elettrici cinesi

Dopo anni trascorsi a discutere (e smadonnare) di elettrico, dazi, batterie cinesi e transizione ecologica, l’industria automobilistica europea prova a riportare il dibattito sul terreno che conosce meglio: quello della produzione. E lo fa con una mossa a sorpresa. Stellantis, Volkswagen e Renault, tre gruppi che da soli rappresentano circa il 60% della produzione automobilistica continentale, hanno deciso di presentarsi unite davanti alle istituzioni europee con una richiesta precisa: se Bruxelles vuole salvare la sua industria dell’auto, deve cominciare a premiare chi produce davvero in Europa.

L’appello, anticipato dal Financial Times e inviato ai membri del Parlamento Europeo, ha una formula semplice ma ambiziosa: “Made in Europe”. Dietro lo slogan c’è però molto più di un’etichetta da apporre sulle carrozzerie.

I tre colossi fanno fronte comune

Non accade spesso che i principali costruttori europei parlino con una voce sola. E forse proprio per questo il documento sottoscritto dai gruppi guidati da Antonio Filosa per Stellantis, Oliver Blume per Volkswagen e François Provost per Renault assume un significato politico prima ancora che industriale. La richiesta rivolta a Bruxelles è chiara, persin banale: servono regole semplici, uniformi e comprensibili, accompagnate da incentivi robusti per sostenere la produzione all’interno dell’Unione Europea.

Il messaggio arriva mentre il settore continua a vivere una fase di profonda trasformazione e proprio nelle ore in cui emergevano posizioni divergenti all’interno dell’industria globale. Il giorno precedente, infatti, Toyota e Jaguar Land Rover avevano espresso forti perplessità sulle nuove regole europee, confermando come il comparto sia tutt’altro che compatto sulle strategie da adottare.

La formula del 70:70

Il cuore della proposta ha già un nome: “70:70 in EU27”. Secondo Stellantis, Volkswagen e Renault, il marchio “Made in Europe” dovrebbe essere attribuito ai veicoli che incorporano almeno il 70% di valore generato nei ventisette Paesi dell’Unione Europea. Ma non basta. L’obiettivo sarebbe fare in modo che almeno il 70% delle auto vendute sul mercato europeo rispetti a sua volta quel requisito.

Una doppia soglia che punta a coprire l’intera filiera, dalla progettazione alla ricerca, dalla componentistica fino alla produzione avanzata. In altre parole, non conta soltanto dove viene assemblata l’auto. Conta dove vengono progettati i software, realizzate le batterie, sviluppate le tecnologie e costruiti i componenti che ne determinano il valore.

La guerra dei costi

Dietro l’iniziativa si intravede una preoccupazione che accomuna tutte le grandi case europee: la crescente difficoltà a competere con i rivali internazionali. Nel documento le tre aziende riconoscono apertamente l’esistenza di un divario di costi rispetto ai concorrenti globali e sostengono che il “Made in Europe” dovrebbe servire proprio a compensare questo squilibrio.

«Il Made in Europe deve sostenere la competitività, attrarre investimenti e riconoscere il divario di costi che dobbiamo affrontare rispetto ai concorrenti globali», spiegano i tre gruppi. La traduzione politica è piuttosto evidente: senza un sostegno specifico alla manifattura europea, il rischio è che sempre più produzioni prendano la strada di aree dove energia, lavoro e componentistica costano meno.

Non solo protezione, ma reshoring

Le tre case insistono però su un punto: il progetto non deve trasformarsi in una semplice misura difensiva. Secondo Stellantis, Volkswagen e Renault il marchio “Made in Europe” dovrebbe diventare uno strumento per incentivare concretamente la localizzazione produttiva e il ritorno di attività industriali oggi delocalizzate.

Da qui la richiesta di un sostegno mirato alla filiera europea delle batterie, maggiore flessibilità normativa – soprattutto per le auto di piccole dimensioni, segmento in cui i costruttori europei soffrono maggiormente – e politiche capaci di rendere più accessibili i veicoli elettrici. L’obiettivo dichiarato è costruire una catena di approvvigionamento continentale più resiliente e meno dipendente da fornitori esterni.

E Mirafiori osserva

Per il Piemonte e per Mirafiori il documento rappresenta qualcosa di più di una semplice presa di posizione industriale. Da anni il dibattito sul futuro dell’automotive italiano oscilla tra incentivi alla domanda e sostegni alla produzione. L’iniziativa dei tre costruttori sembra invece spostare il baricentro su un tema che a Torino conoscono bene: riportare valore industriale dentro i confini europei.

Non è ancora la risposta ai problemi degli stabilimenti italiani, né alle incognite che continuano a gravare sulla produzione nazionale. Ma è il segnale che, dopo aver inseguito per anni la delocalizzazione senza condizioni, anche i giganti dell’auto stanno tornando a chiedere qualcosa che assomiglia molto a una politica industriale.

Il paradosso è che a lanciare l'allarme non sono nostalgici del protezionismo o sindacalisti d'altri tempi, ma tre colossi che vivono di mercato e competizione. Il messaggio a Bruxelles è semplice: fissate gli obiettivi che volete, ma assicuratevi che le imprese europee possano raggiungerli senza partire con un handicap. Altrimenti il rischio non è perdere quote di mercato. È perdere direttamente le fabbriche.