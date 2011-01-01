Candiolo raddoppia e guarda al futuro con la Fondazione Allegra Agnelli

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro festeggia i quarant'anni di cura, ricerca e visione con un nuovo nome, Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro - Candiolo, e un nuovo sogno, il piano di sviluppo che punta a raddoppiare, entro il 2035, la capacità di ricerca e l'impatto clinico dell'Istituto. Non un semplice ampliamento, ma un nuovo orizzonte per fare di Candiolo uno dei centri di ricerca oncologica più avanzati a livello internazionale, con un investimento complessivo di 200 milioni di euro. "Qui si arriva pensando che la propria vita sia finita e invece si esce con ancora speranza - sottolinea la presidente Allegra Agnelli - Vedere il mio nome legato alla Fondazione mi commuove e mi onora. È una responsabilità che sento come qualcosa di concreto, da tenere con cura, affinché Candiolo in futuro continui a essere all'altezza della sua stessa eredità - fatta di scienza e di speranza. Dobbiamo andare avanti finché il cancro non sarà vinto." I fondi saranno utilizzati per ampliare e riqualificare l'Istituto di Candiolo - Irccs, passando, entro il 2035 da 60mila a oltre 95mila metri quadrati con nuovi spazi per la ricerca e la degenza oncologica: edifici integrati, connessi da gallerie luminose e luoghi di incontro pensati per favorire il dialogo continuo tra scienza e assistenza clinica. Il verde sarà parte integrante dell'esperienza di cura e centrale sarà anche il nuovo Hospice, concepito come uno spazio raccolto e domestico in cui la presenza dei familiari possa accompagnare i pazienti con serenità, rispetto e dignità.