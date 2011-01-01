Avs, Regione sostenga rivendicazioni lavoratori della cultura

In occasione dello sciopero nazionale della cultura di oggi, le consigliere regionali di Avs Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro hanno presentato un ordine del giorno per chiedere alla Regione Piemonte di sostenere le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura e dello spettacolo e di monitorare l'impatto di tagli, appalti, affidamenti e condizioni contrattuali sul territorio piemontese. "La cultura - dichiarano le consigliere di Avs - non è un aspetto ornamentale della nostra esistenza. Parliamo di un pezzo fondamentale della vita democratica, sociale e civile delle nostre comunità. E dietro ogni teatro, museo, biblioteca, festival, archivio, rassegna o spazio culturale ci sono lavoratrici e lavoratori che troppo spesso vivono condizioni di precarietà, discontinuità, bassi salari, esternalizzazioni e scarsa tutela professionale". L'ordine del giorno chiede alla giunta di farsi portavoce presso il governo delle richieste del comparto. Chiede inoltre un monitoraggio regionale sugli effetti dei tagli e dei finanziamenti nazionali e regionali, con attenzione anche ai territori non metropolitani. Le consigliere richiamano anche il dibattito aperto in Toscana sulla cosiddetta prescrizione sociale, cioè l'idea di valorizzare teatro, lettura, attività culturali e partecipazione comunitaria come strumenti di benessere e contrasto a solitudine, depressione e isolamento. Si sta lavorando infatti a linee guida regionali su questo tema e a progetti che coinvolgono sanità, cultura e comunità locali: "E' una suggestione importante anche per noi". "Con questo ordine del giorno - concludono Ravinale, Marro e Cera - chiediamo alla Regione di scegliere da che parte stare: non solo dalla parte degli eventi e delle vetrine, ma dalla parte delle persone che lavorano perché la cultura esista, sia accessibile e continui a essere un bene comune".