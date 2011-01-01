Imprese in Canavese, "sistema economico regge ma in contrazione"

Confindustria Canavese e la Camera di commercio di Torino hanno presentato i dati sull'andamento e sulla struttura imprenditoriale del Canavese. Un appuntamento annuale che fotografa i dati economici del territorio a nord di Torino e che fa riferimento a 158 Comuni nelle zone di Ivrea, Ciriè e Chivasso. La fotografia che emerge dall'analisi dei dati restituisce l'immagine di un sistema economico in contrazione ma nel complesso capace di mantenere una certa tenuta. Un quadro che, se confrontato con gli anni precedenti, evidenzia il passaggio da una fase di ripresa più dinamica a un contesto di rallentamento. "Un equilibrio delicato che si inserisce in uno scenario incerto segnato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e le conseguenti rialzi dei costi energetici, oltre che da un generale aumento dei prezzi di beni e servizi", spiegano da Confindustria. "Con oltre 32.000 sedi di impresa, il Canavese rappresenta il 14,6% del tessuto imprenditoriale Torinese e come avviene nel resto del territorio provinciale sconto una progressiva contrazione del numero di attività - conferma Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino - il commercio resta il primo settore per consistenza ma è l'industria ed occupare oltre un terzo degli addetti. Per noi è importante fornire annualmente dati aggiornati sui singoli territori per consentire la programmazione di attività mirate".