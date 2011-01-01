Regione, il Piemonte accelera pagamenti Pac in agricoltura

Il Piemonte accelera nell'erogazione delle risorse assegnate dalla Politica Agricola Comune agli agricoltori. Attraverso Arpea, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ente strumentale della Regione Piemonte preposto all'istruttoria delle domande e ai pagamenti, sono già stati saldati 336 milioni di euro in relazione all'anno 2025 su diverse linee di sostegno: 276 milioni sulla Domanda unica, 45 per le misure di Sviluppo rurale basate su superfici o animali, 14 milioni sulle misure a investimento dello Sviluppo rurale, oltre a 1 milione riferito ai programmi settoriali dell'ortofrutta. Entro giugno è prevista la conclusione di ulteriori pagamenti per 32 milioni, di cui 9 per la Domanda unica e 23 complessivi per lo Sviluppo rurale. "L'accordo-pilota che il Piemonte ha stretto lo scorso autunno con l'agenzia nazionale Arpea per garantire continuità, efficienza e tempi certi - afferma l'assessore all'Agricoltura del Piemonte, Paolo Bongioanni - sta dando i suoi frutti. È un passo in avanti ancora più incisivo in un momento come quello attuale, in cui le nostre aziende - per la situazione di instabilità globale, aumento delle materie prime ed energia e incertezza dei mercati - devono poter contare su una pronta liquidità di cassa e non doversi esporre finanziariamente per lentezze e burocrazia. Rimettere l'agricoltore al centro della filiera è la mossa strategica per sostenere la capacità di programmazione e investimento dell'intero sistema agricolo piemontese e permettergli di vincere le sfide cui è chiamato".