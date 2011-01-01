FIANCO DESTR

Circolo dei Lettori di Novara, Chiarelli vuole la testa della direttrice

L'assessore regionale alla Cultura, novarese, scatenata contro l'attuale responsabile Turchelli: è in pensione, va sostituita. Un parere legale le darebbe torto, ma lei non molla e minaccia di non dare il via libera al bilancio della Fondazione. E il presidente Biino non sa che fare

Marina Chiarelli mette nel mirino il Circolo dei Lettori. L’assessore regionale alla Cultura (in quota Fratelli d’Italia, ma ormai isolata nel partito) avrebbe condiziona l’approvazione del bilancio della Fondazione all’uscita di Paola Turchelli dalla direzione organizzativa dello spazio di Novara.

La motivazione addotta è che l’attuale direttrice non possa conservare l’incarico, in quanto pensionata. Posizione rimasta immutata anche dopo che un parere legale, commissionato dalla Fondazione stessa, ne avrebbe però escluso l’incompatibilità contestata.

Un incarico decennale

Turchelli, insegnante in pensione, segue l’organizzazione del Circolo novarese fin dalla sua apertura nel 2015, quando era assessore in quota Pd nella giunta del renziano Andrea Ballarè. Con la vittoria del centrodestra e l’arrivo a Palazzo Cabrino del leghista Alessandro Canelli, ha iniziato a lavorare per il Circolo dei Lettori, affiancando l’allora direttrice Maurizia Rebola. Da allora ha proseguito nell’incarico attraverso rinnovi successivi, sotto un’amministrazione di segno politico opposto a quello in cui era entrata in Giunta.

Il contratto in essere è scaduto a giugno 2025, e Turchelli ha continuato a lavorare senza un accordo formale fino a novembre, quando le è stato rinnovato l'incarico fino ad aprile 2027, a una cifra più bassa rispetto al precedente: circa mille euro al mese per la direzione organizzativa di uno dei principali spazi culturali della città. Sia l’amministrazione comunale sia gran parte della cittadinanza novarese attribuiscono alla sua gestione una programmazione culturale di qualità, confermandole di volta in volta la fiducia.

L’assessora dice no

Chiarelli tuttavia, anche lei novarese, sembra essere di parere opposto, e sarebbe decisa a sostituirla, non si sa ancora bene con chi. L’assessora sostiene inoltre che una pensionata non possa percepire un compenso di questo tipo, e ha fatto sapere che, in assenza di un avvicendamento, non avrebbe dato il via libera al bilancio della Fondazione, fino all’eventualità di un coinvolgimento della Corte dei Conti.

Di fronte a un simile aut-aut, il presidente della Fondazione, il notaio torinese Giulio Biino, ha fatto predisporre un parere dall’avvocato amministrativista Vittorio Barosio. Le sue conclusioni andrebbero in direzione opposta a quelle prospettate da Chiarelli: in base a questo parere infatti Turchelli potrebbe continuare a svolgere l’incarico anche in regime di quiescenza, senza che si configuri l’incompatibilità sollevata dalla titolare della Cultura al Grattacielo.

Parere non vincolante

Il parere a lei negativo, tuttavia, non sembra aver modificato la posizione dell’assessora, che continua a chiedere l’uscita della direttrice organizzativa e a tenere sul tavolo la leva finanziaria, legando la permanenza dell’attuale direttrice all’approvazione del bilancio.

Biino avrebbe incontrato Turchelli nei giorni scorsi per discutere della situazione, ma non ha finora reso pubbliche le proprie valutazioni sulla vicenda, né ha chiarito come intenda muoversi la Fondazione qualora la Regione mantenesse il blocco anche a fronte di un parere legale che la contraddice. Braccio di ferro in vista tra la politica e il Circolo o uno dei due getterà presto la spugna?