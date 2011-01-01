Giorgia Garola è la nuova presidente di Ceipiemonte

L'assemblea dei soci ha designato Giorgia Garola alla presidenza del Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte), l'ente partecipato da Regione Piemonte, Sistema Camerale e Università che accompagna le imprese piemontesi sui mercati mondiali e promuove il territorio come destinazione di investimenti esteri. Garola raccoglie il testimone da Dario Peirone, al vertice dell'ente per due mandati consecutivi durante i quali Garola ha ricoperto il ruolo di vicepresidente. La nuova presidente di Ceipiemonte è amministratrice delegata di Scam, azienda piemontese attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per i settori termotecnico, chimico e petrolchimico. Laureata in Economia Aziendale, rappresenta la seconda generazione alla guida dell'impresa di famiglia. È da anni impegnata nel sistema associativo e istituzionale del territorio, avendo ricoperto numerosi incarichi in ambito confindustriale, tra cui la presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. Attualmente è presidente di Amma, vicepresidente dell'Unione Industriali Torino con delega all'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti, e membro della giunta della Camera di Commercio di Torino. Durante il mandato triennale, Garola sarà affiancata dai nuovi consiglieri Alberto Russo e Andrea Giroldo. "Accolgo l'incarico - afferma la neopresidente - con grande senso di responsabilità e con la volontà di proseguire il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni dal presidente e dal consiglio di amministrazione uscenti. Valorizzerò il patrimonio di competenze, relazioni e risultati che hanno consentito a Ceipiemonte di affermarsi come punto di riferimento per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti sul territorio. Continuità, innovazione e collaborazione saranno le parole chiave del nostro impegno".