BERLUSCONES

Regno di Sardegna e di Arcore: Cirio, il viceré di Forza Italia

Il governatore piemontese presiede la nuova tornata di assise regionali. Oggi è a Cagliari, il 4 luglio a Genova ma è soprattutto il congresso del partito lombardo, che guiderà per volere di Tajani e di Marina Berlusconi, a certificare il suo peso negli equilibri nazionali

C’è una geografia che nelle carte di Forza Italia pesa più di qualunque statuto. È quella che unisce Villa Certosa ad Arcore e poi scende fino a Portofino. La Sardegna che Silvio Berlusconi considerava una seconda casa, la Lombardia dove costruì il suo impero politico e imprenditoriale, la Liguria scelta da Pier Silvio come approdo stabile della famiglia. Non sono soltanto tre regioni. Sono tre luoghi identitari dell’universo berlusconiano.

E non è probabilmente un caso che a presiedere i congressi regionali sia stato designato Alberto Cirio. Nella sua veste di vicesegretario nazionale, il governatore piemontese aprirà oggi a Cagliari la seconda tornata congressuale di Forza Italia, dopo quella che ha interessato Valle d’Aosta, Veneto, Marche e Calabria. Toccherà poi a Milano il 2 luglio e a Genova il 4. Un percorso che, più che una serie di adempimenti organizzativi, assomiglia alla certificazione di un ruolo ormai consolidato nei delicati equilibri del partito: quello di garante della stagione congressuale voluta da Antonio Tajani e seguita con particolare attenzione da Marina Berlusconi.

Non è un mistero che negli ultimi mesi Cirio sia diventato uno degli interlocutori più ascoltati tanto dal segretario nazionale quanto dalla famiglia del fondatore. Il compito affidatogli va ben oltre il rispetto delle procedure: tenere insieme le diverse anime del partito, accompagnarne il radicamento territoriale e, soprattutto, evitare che la stagione congressuale si trasformi in una resa dei conti tra correnti. Missione che, almeno finora, sembra essergli riuscita.

Un piemontese nel Regno di Sardegna

C'è qualcosa di irresistibilmente berlusconiano nella coincidenza. Forza Italia, partito fondato da un leader che per trent’anni ha esercitato un’autorità da sovrano assoluto, attorniato da una corte di adoranti sudditi, affida il congresso della Sardegna al governatore del Piemonte. L’isola che diede il nome al Regno sabaudo e la terra dei Savoia tornano così a incrociarsi sotto le insegne azzurre. Del resto, nelle vicende di Forza Italia il legame dinastico resta imprescindibile: gli eredi del Cav non siedono negli organismi dirigenti, ma per oltre 90 milioni di ragioni (le fideiussioni) la loro influenza va ben oltre quella, pur rilevante, del cognome che portano. In questo quadro, vedere un piemontese presiedere il congresso sardo aggiunge una curiosa nota da restaurazione.

Al Palacongressi della Fiera di Cagliari va in scena quello che il segretario organizzativo Gianni Chessa definisce nientemeno «un appuntamento destinato a segnare una tappa fondamentale nella vita politica e organizzativa del partito nell’Isola». «È il momento più alto della partecipazione democratica all’interno di una comunità politica e, per Forza Italia, assume un significato ancora più profondo perché incarna i valori della partecipazione, dell’inclusione e del confronto che costituiscono il tratto distintivo della sua identità politica», spiega Chessa. «Questo primo congresso regionale rappresenta un passaggio storico», continua.

«Sarà una giornata di partecipazione autentica, di confronto e di condivisione, nella quale ribadiremo il ruolo centrale di Forza Italia nello sviluppo della Sardegna e nel futuro del centrodestra regionale». Al netto del profluvio di retorica, una cosa è certa: l’isola è stata per decenni uno dei luoghi più cari a Silvio. Villa Certosa, le vacanze, gli incontri politici e istituzionali hanno trasformato la Gallura in una sorta di seconda patria del Cavaliere.

Sul piano politico, il partito si presenta all’appuntamento in buona salute. Per il secondo anno consecutivo registra circa quattromila adesioni, un risultato che i dirigenti attribuiscono al lavoro svolto da amministratori, consiglieri regionali, sindaci e militanti.

I delegati saranno chiamati a eleggere il segretario regionale e i quindici componenti della segreteria regionale. La mozione sarà unitaria e porterà alla riconferma di Pietro Pittalis «nel segno della continuità e del rafforzamento del percorso politico intrapreso negli ultimi anni». A concludere i lavori sarà Tajani. Previsti anche gli interventi di Paolo Barelli, del governatore Ugo Cappellacci e di numerosi parlamentari e amministratori locali.

In Sorte la Lombardia

Se la Sardegna rappresenta il luogo del cuore, la Lombardia resta il luogo delle scare fonti battesimali. È qui che il berlusconismo è nato, si è sviluppato e ha conquistato il Paese. Ed è qui che il prossimo 2 luglio si terrà l’appuntamento politicamente più significativo dell’intera stagione congressuale.

Ufficialmente si tratta di eleggere il segretario regionale e rinnovare la segreteria. In realtà attorno al congresso lombardo si intrecciano questioni che riguardano anche il futuro assetto nazionale di Forza Italia. La conferma di Alessandro Sorte alla guida regionale appare ormai acquisita. Ma il vero tema è come ci si sia arrivati. Negli ultimi mesi Marina Berlusconi ha fatto sentire con maggiore decisione il proprio peso politico, chiedendo unità, coinvolgimento delle diverse sensibilità interne e accelerazione nella costruzione di una nuova classe dirigente. Non solo una sfida a Tajani, ma anche una precisa indicazione: il partito deve prepararsi al futuro.

La richiesta è stata raccolta. Sorte, uomo molto vicino a Tajani e considerato affidabile anche dalla famiglia Berlusconi, resterà alla guida del partito lombardo ma sarà affiancato da un vice espressione della minoranza. Il nome più accreditato resta quello del deputato Alessandro Cattaneo, ex enfant prodige e in passato sindaco di Pavia.

La trattativa non è stata semplice. Per settimane la minoranza azzurra ha preso tempo. La segretaria milanese Cristina Rossello ha provato a sponsorizzare Giulio Gallera, consigliere regionale ed ex assessore lombardo, ma la soluzione non ha trovato sbocchi concreti. Alla fine ha prevalso la linea della mediazione. Sarà approvata una mozione unitaria che chiederà una gestione collegiale delle decisioni e il coinvolgimento di tutte le componenti interne. Esattamente ciò che Marina Berlusconi aveva auspicato nelle ultime settimane.

A cucire pazientemente il compromesso è stato proprio Cirio. Un lavoro di tessitura politica che a Milano vale probabilmente più della semplice presidenza del congresso. Perché la Lombardia è il cuore storico del partito e il luogo in cui si misura la capacità di tenere insieme interessi, correnti e ambizioni. In fondo, se la Sardegna custodisce i ricordi di Silvio Berlusconi, la Lombardia custodisce la sua eredità politica.

La Liguria, quasi una delega permanente

Due giorni dopo Milano, il 4 luglio, la carovana azzurra si sposterà a Genova per il congresso regionale della Liguria, convocato all’Hotel Bristol di via XX Settembre. Anche qui il copione appare scritto: Carlo Bagnasco viaggia verso la riconferma alla guida del partito e i delegati saranno chiamati a eleggere il segretario regionale e i quindici componenti della segreteria.

Ma anche in questo caso il peso simbolico supera quello organizzativo. La Liguria è infatti un'’altra regione profondamente intrecciata alla storia della famiglia Berlusconi. Qui vive stabilmente Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto Portofino come residenza insieme a Silvia Toffanin e ai figli. Villa San Sebastiano, affacciata sul Golfo del Tigullio, è diventata negli anni uno dei luoghi simbolo della presenza della famiglia in Liguria, al punto che nel 2019 al presidente di Mediaset è stata conferita la cittadinanza onoraria.

Per Cirio, tuttavia, la Liguria è molto più di una tappa congressuale. È un territorio che conosce a mena dito e dove dispone di una rete di rapporti politici consolidati. Non solo perché rappresenta da sempre il mare dei piemontesi e perché lui stesso da anni trascorre periodi di vacanza a Diano Marina, ma perché è il dirigente nazionale che più da vicino ha seguito le vicende politiche della regione. Ha gestito i delicati passaggi che hanno accompagnato la fine della stagione di Giovanni Toti, ha seguito la nascita della giunta guidata da Marco Bucci e mantiene rapporti stretti con molti amministratori locali. Tra questi Angelo Vaccarezza, ex sindaco di Loano e consigliere regionale forzista, che durante l’avventura europea iniziata nel 2014 fu uno dei più stretti collaboratori del futuro governatore piemontese. In Liguria, insomma, Cirio non arriva come emissario romano. Arriva quasi da padrone di casa.

Il laboratorio del dopo-Berlusconi

La stagione dei congressi regionali sta diventando qualcosa di più di una semplice operazione di radicamento territoriale. Tajani punta a consolidare il partito mantenendo il controllo degli equilibri interni. Marina Berlusconi insiste sulla necessità di favorire il ricambio e costruire una nuova generazione di dirigenti. I congressi servono a entrambe le cose: rafforzare la presenza sul territorio e misurare rapporti di forza, alleanze e possibili successioni in vista del congresso nazionale, se e quando si farà.